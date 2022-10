Los Presupuestos no detallan una partida para reconstruir el viaducto de O Castro en la A-6

El proyecto de presupuestos generales del Estado no concreta una partida para la reconstrucción del viaducto de O Castro en la autovía A-6, en Lugo, que colapsó antes del verano. Así lo denucnia la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, algo que le parece “sorprendente”.

Además, en entrevista en la Radio Galega, la responsable autonómica aseguró estar segura de que “no pasaría en Cataluña si ocurriese allí el colapso de un viaducto tan importante”. En esta misma línea, criticó que la administración autonómica solo conoce la información de la situación del viaducto “a través de los medios”.

Sobre el desvío puesto en marcha para evitar el paso por Pedrafita, Vázquez lamentó que causó “un malestar en todo el sector del transporte de mercancías”. Una situación que, aseguró, ya habían denunciado porque este desvío “además de ser parcial sería incompleto”

Además, volvió a insistir en que el Ministerio no les trasladó las causas del colapso y se mostró “sorprendida” con la noticia de que el ‘viaducto gemelo’ “se pueda abrir a mediados del año 2023”, ya que, para la conselleira, “eso significa que cuando se resuelve el problema es que se conoce el problema”.

Asimismo, también censuró no tener sobre la mesa “un cronograma concreto para la reconstrucción total” y, además, ha lamentado que, “viendo los presupuestos”, “no parece que sea una cuestión prioritaria”. En general, Ethel Vázquez señaló que la Comunidad “no puede estar satisfecha” con los presupuestos destinados a Galicia porque, en su opinión, “se estancan” e “incluso se puede hablar de un retroceso”.

“Suponen un castigo a Galicia, donde no se atienden grandes demandas en materia de infraestructuras, no va a haber avances en la modernización del tren de Ferrol, ni en el AVE Cerdedo-cotobade, tampoco veremos arrancar la nueva autovía Vigo-O Porriño y no existe medida presupuestaria concreta para el viaducto de la A-6”, ha censurado la conselleira.

SEQUÍA. Por otra parte, la conselleira reiteró que se mantiene la situación de sequía prolongada en la cuenca Galicia-Costa. En este sentido, explicó que este año hidrológico es un 45% menos lluvioso que la media de los últimos 10 años, los caudales circulantes de los ríos son un 32% más bajos o que los embalses están a un 14% por debajo de la ocupación del mismo periodo del año 2021.

Con todo, la conselleira manifestó que la situación meteorológica ha permitido que la situación no haya empeorado, aunque “es preocupante”. Además, aprovechó para hacer un llamamiento al uso responsable del agua, “especialmente en la zona de Baiona y del embalse de Zamáns”, que ha recordado que se encuentran en “situación e índices de alerta y los ayuntamientos deben realizar un esfuerzo importante de contención del consumo”.