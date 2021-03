Los primeros presupuestos COVID de la USC rondarán los 262 millones de euros

Santiago. El estado de conservación y la titularidad del Campus Sur ocuparon una buena parte del debate. Una de las enmiendas pedía la transacción del entorno, ahora responsabilidad del Concello de Santiago. La enmienda no salió aprobada, pero sí que se debatió acerca de la falta de actuaciones por parte de la Administración local.

Sobre este asunto, Antonio López respondió que la relación institucional entre USC y el Concello es “correcta” y que funciona bien, y que volverá a transmitir la preocupación de parte de la comunidad universitaria por la falta de actuaciones. El rector señaló que “hay buenas palabras”, pero que “en 2005 hubo un compromiso de invertir un millón de euros en el campus que no se ha cumplido”.

El debate sobre el término exacto que debería figurar en el texto definitivo de presupuestos fue intenso. Luis Míguez abogó por cuidar la relación con el gobierno local y no incurrir en “amenazas”, además de señalar que la asunción del coste por parte de la Universidad sería “inasumible”, mientras que Méndez Paz, promotor de la enmienda, explicó que, con su propuesta, lo que se pretende es “simplemente avisar al concello, recordar cómo está la situación”, con varias décadas de inacción en las que no se han cumplido los compromisos adquiridos. I. C.