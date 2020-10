Los psicólogos avalan el relato de la víctima de abusos del entrenador

Vigo. Los peritos psicólogos que declararon ayer en el juicio contra un entrenador de taekwondo acusado de abusar sexualmente de una de sus alumnas en Vigo avalaron la versión de la víctima, otorgando credibilidad a su relato de los hechos y descartando que los hubiera “malinterpretado”.

En el juicio, en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (sede en Vigo), el psicólogo del Imelga que examinó a la niña, de 15 años de edad, explicó que su relato tiene “coherencia” y “verosimilitud”, y que “su vivencia era la de haber sufrido un abuso sexual”, con signos de un trastorno de estrés postraumático. Descartó que malinterpretara lo que el acusado definió como “trabajos corporales” para mejorar la expresividad.

En la misma línea, la psicóloga con la que la niña hizo terapia también indicó que su versión no es producto de la “fabulación”, destacando que la víctima manifestó “primero sorpresa, luego rabia y dolor”, porque su entrenador “era Dios en su comunidad”.

A raíz de lo sucedido, tuvo problemas de concentración, y pesadillas, y notó su vida social afectada, porque “se vio sin nadie que la apoyara, ni sus compañeros del club ni las familias”.

ABUSO ACREDITADO En la presentación de los informes finales, tanto la Fiscalía como la acusación particular defendieron que el abuso sexual quedó acreditado, y que el testimonio de la víctima, junto con otras evidencias y pericias, son pruebas suficientes para condenar al procesado.

Así, la fiscala señaló que el relato de la niña sobre los tocamientos (en los pechos y en la vagina) de su entrenador es veraz, y que él mismo reconoció esos “trabajos corporales” y el interrogatorio a la niña sobre su vida sexual, aunque quiso justificar que lo hacía para mejorar su expresividad y ayudarla en su desarrollo deportivo. “A una niña de 15 años no hay derecho a tocarle los pezones, así quieras que salte más alto o que tenga una expresividad bárbara”, dijo la representante del ministerio público.

Del mismo modo, la acusación particular también mantuvo sus conclusiones, y subrayó que la víctima no actuó por animadversión hacia el acusado, al que “siempre defendía”. Además, la niña “siempre ha declarado lo mismo” sobre los hechos y, según ha subrayado la letrada, “no hace falta saber de deporte para darse cuenta de que el acusado quería ocultar unos tocamientos no consentidos bajo la apariencia de un trabajo de expresión corporal”.

VÍCTIMA “INDUCIDA” Por su parte, la defensa del acusado argumentó que la víctima “miente” y que su denuncia fue “inducida” por dos compañeros del club, ambos con mala relación con el entrenador, y que quisieron utilizarla para ejecutar una “venganza”. Así, este abogado aseguró en que “no pasó nada de lo que la víctima dice que pasó” y que, si hubiera sido así, la menor no habría continuado esas clases tras un primer abuso. La defensa señaló también que el ambiente del club, entre los deportistas y las familias era de competitividad y que eso “generó envidias”. Dijo que había dos jóvenes que estaban enfrentados al entrenador y vieron en estos supuestos hechos una oportunidad para su venganza. “Es todo un conflicto de competitividad”. europa press