Los rayos provocan siete incendios en Galicia, que afectan a más de 400 hectáreas

Los rayos registrados a consecuencia de las tormentas que hubo en Galicia en la tarde del jueves han provocado siete incendios forestales que afectan a una superficie total de unas 416 hectáreas de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra.

En concreto, según la información de la Consellería do Medio Rural, desde las 20,25 horas del jueves permanece activo un incendio forestal en la parroquia de Vilamor del municipio lucense de Folgoso do Courel que afecta a una superficie de 92 hectáreas. En este ayuntamiento lucense está activo otro fuego, concretamente en la parroquia de Seceda, que se inició a la 1,40 horas de la madrugada y que, según las primeras estimaciones, afecta a unas 30 hectáreas. La Consellería do Medio Rural ha decretado la alerta por proximidad de este incendio al núcleo de viviendas de Gamiz, en la parroquia de Santalla del ayuntamiento limítrofe de Samos. Se trata de la conocida como Situación 2, en la que, según han explicado fuentes del departamento autonómico, medios que trabajan en las labores de extinción se desplazan al pueblo para contener las llamas y por si fuese necesario desalojar alguna vivienda.

También en la provincia de Lugo, continúa activo desde las 20,29 del jueves un incendio en la parroquia de Outeiro del ayuntamiento de Quiroga, con una superficie afectada de unas 60 hectáreas.

Además, a las 20,37 horas se registró otro fuego en la parroquia de Saa, en el municipio de A Pobra do Brollón, que ha quemado unas 20 hectáreas.

En la provincia de Pontevedra, está activo desde las 00,39 horas otro incendio que afecta a unas 27 hectáreas de la parroquia de Baredo, en Baiona.

Por su parte, en la de Ourense, también está activo desde las 22,09 horas un fuego que ha arrasado 184 hectáreas y que se originó en la parroquia de Riodolas, en Carballeda de Valdeorras.

Desde las 3,45 horas de la madrugada se ha estabilizado un incendio en la parroquia de Xironda, en Cualedro, que se había iniciado a las 19,03 horas y que ha quemado 30 hectáreas.

La Consellería do Medio Rural ha detallado que todos estos fuegos anteriormente citados fueron originados por un rayo, dadas las tormentas registradas el miércoles en Galicia.

También está estabilizado desde las 14,29 horas el fuego registrado en la parroquia de Quins, en Melón, que se inició a las 22,38 horas del martes y que ha arrasado 50 hectáreas.

Además, también permanece estabilizado el incendio que se comenzó a las 22,11 horas del lunes en la parroquia de Rivadavia, en el municipio ourensano de Rivadavia, y que afecta a unas 65 hectáreas.

Según los registros de Meteogalicia, este jueves cayeron en Galicia 5.820 rayos, la inmensa mayoría entre las seis y las ocho de la tarde. El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) de Galicia tuvo gestionar un total de 134 incidencias, entre las 19:00 y las 00:00 horas de la pasada noche, como consecuencia de las tormentas que afectaron, principalmente, a las provincias de Lugo y Ourense. Según la información facilitada por el 112, las tormentas que tuvieron lugar en las últimas horas causaron “mayoritariamente incidencias relacionadas con la caída de árboles, ramas y otros obstáculos en las carreteras, un total de 105”.

Esas circunstancias obligaron a intervenir a los distintos servicios de emergencias, con el fin de restablecer las condiciones de seguridad en las vías afectadas.

Por provincias, la de Lugo fue la más afectada, dado que se registraron 81 incidencias relacionadas con este fenómeno meteorológico adverso.

La segunda provincia con más incidencias fue la de Ourense, dado que el 112 tuvo que gestionar 32, seguida de la provincia de A Coruña, en la que se contabilizaron 11 incidencias, y Pontevedra, que sumó 10.