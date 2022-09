Los recintos de vacunación reabrirán sus puertas el próximo 10 de octubre

La Xunta habilitará los recintos de vacunación masiva a partor del próximo 10 de octubre para la administración de la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid a los mayores de 80 años.

Así lo confirmó en el día de ayer el conselleiro de Sanidade, Julio Garcia Comesaña quien, en una entrevista concedida a la Radio Galega, señaló que se prevé que en el plazo de dos semanas puedan finalizar la primera ronda de vacunación, que arranca este lunes, para aquellas personas que viven en residencias o centros sociosanitarios. De esta forma, a partir del ya citado 10 de octubre se iniciaría la inmunización para el resto de personas mayores de 80 años.

Con todo, el conselleiro matizó que las fechas podráin variar entre las distintas áreas sanitarias pero que, en todo caso. las citas tendrán la “antelación suficiente”para que “todo el mundo pueda estar previsto” y, de este modo, “hacer lo posible para que la gente pueda acudir”. Con respecto al asunto de los recintos, Comesaña confirmó que estos serán los mismos que en anteriores ocasiones, a excepción de Vigo, donde la celebración de Conxemar en el Instituto Feiral de Vigo (Ifevi), hará que el proceso se traslade temporalmente al Hospital Álvaro Cunqueiro. El conselleiro estimó que estos recintos se utilizarán durante, aproximadamente, dos meses, y deseó que la vacunación en las residencias tenga “el mismo éxito que las anteriores”, resaltando el hecho de que las nuevas dosis cuentan con la variante ‘ómicron’ y la original.

Asimismo, y cuestionado acerca de la posible extensión de más dosis de refuerzo al resto de la población, Comesaña reafirmó la postura de la Xunta de, por el momento, fijarla a partir de los 60 años.

Otros frentes sobre los que se pronunció el titular de Sanidade fueron, por ejemplo, la posibilidad de retirar el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público, apuntando a este respecto que fue la propia Galicia quien “puso encima de la mesa” del Consejo Interterritorial de Sanidad este tema, demandando que “un debate tan importante” se realizara con “datos técnicos”. A diferencia de esto, sí pudo confirmar que el propio uso de la mascarilla en otros espacios como centros hospitalarios o farmacias todavía “se va a prolongar durante un cierto tiempo”.

También en clave sanitaria, el conselleiro abordó el asunto de la vacunación infantil, aseverando que “Galicia tiene el calendario de vacunación infantil más amplio de todo el Estado” y subrayando que 449 niños de 12 años ya han recibido la vacuna del papiloma humano desde el 15 de septiembre, así como que en noviembre empezarán a administrar las vacunas del virus del meningococo B.

Comesaña anunció además que se prevé que la próxima semana los 106 médicos de Atención Primaria seleccionados por concurso de méritos comiencen a elegir destino y “de manera casi inmediata”, tras tomar posesión, estén ocupando sus puestos. Avanzó, en esta línea, que también la próxima semana el Parlamento debatirá la futura ley que extenderá la provisión por concurso de méritos a las “plazas de difícil cobertura” en atención primaria, hospitales comarcales y salud mental, una ley que el conselleiro espera pase el trámite parlamentario. “Una vez pasado el trámite, esperemos que con el apoyo unánime de todas las fuerzas, esas que dicen que tenemos que potenciar los comarcales, me sorprendería que votaran en contra o se abstuvieran. Vamos a ver qué pasa”, añadió.

El toque de picante lo puso el conselleiro en su respuesta a las críticas de la oposición, declarando que “llevan 14 años hablando de desmantelamiento de la sanidad”, a lo que añadió que “después de tantos años hablando que se desmantelaba y se privatizaba, Galicia no es que salga con aprobado de la pandemia, sino que sale con nota”. Comesaña también afeó las acusaciones de no invertir en el sistema sanitario, destacando que “se han gastado 100 millones de euros más que en 2008”. “Ellos están más cómodos en decir que no funciona. Insisto en que es una cuestión meramente política y supongo que seguirán en esta línea durante bastante tiempo. Por nuestra parte: datos y realidades”, sentenció.