Los rostros gallegos del éxito en las olimpiadas estatales de FP 2022

Viveiro. La curiosidad por ver qué se podía hacer con la soldadura llevó a Mateo a estudiar el ciclo medio de Soldadura y Calderería en el IES Sarmiento de Viveiro. Entre la gente de su entorno tan sólo su abuelo era soldador, aunque ahora ya está jubilado.

Tras finalizar los dos años de clases comenzó el periodo de prácticas en Rodabell, en San Ciprián, y tras finalizar le dieron la oportunidad de seguir trabajando allí. “Todo lo aprendido en el FP me sirvió para manejarme en la empresa”, asegura. Mateo continúa formándose. En estos momentos está haciendo el ciclo superior de Soldadura a distancia en A Coruña, por lo que compagina sus estudios con el trabajo y por si fuera poco practica remo en el Club Celeiro. “Estoy servido”, dice entre risas.

Su tutor del IES Sarmiento de Viveiro fue quien le propuso presentarse a las olimpiadas. “Antes de la pandemia ya me había comentado si me interesaba ir, pero por aquel entonces quedó todo parado. Un año más tarde se retomó y me apunté”, dice.

En el GaliciaSkills, frente a tres rivales, salió campeón. A su parecer, se presentó a una prueba “bastante sencilla”. Tenía que colocar unas vigas en diferentes posiciones según marcaba un plano y posteriormente soldarlas. “No tenía mayor complicación”, asegura.

En Madrid, la competición fue más exigente. En el primer día hizo cuatro pruebas de un total de seis horas, en el segundo una de ocho horas y en el tercero cuatro horas de prueba “Además teníamos que controlar de todos los materiales y todos los procesos”, añade.

La incertidumbre por si ganaría alguna medalla la tuvo hasta el último momento. “El primer día estaba un poco desanimado porque no me salieron las cosas muy bien. Después ya mejor porque el segundo día superé una prueba de presión que el resto no había conseguido”, cuenta.

Eran catorce alumnos separados en dos hileras de cabinas con cortinas rojas para evitar el reflejo de la luz de la soldadura. “Podías ver más o menos por donde iban, si tenían la pieza montado o no pero nada más”, indica.

“En estas competiciones se le da mucha visibilidad a todos los jóvenes que estudian un ciclo porque muchas veces nos toman por menos al no hacer Bachiller ; así se ve el potencial que hay en la gente joven”, piensa.