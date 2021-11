Los servicios de Urgencias de Pontevedra y A Coruña alertan de la situación insostenible por falta de profesionales

Después de más de 20 meses luchando contra la pandemia, los servicios de Urgencias de los hospitales de dos áreas sanitarias gallegas no pueden más y acaban de lanzar un SOS. En sendas cartas abiertas dirigidas tanto a los responsables de la Administración como a la opinión pública, los profesionales de ambos servicios alertan del desgaste vivido en estos meses pasados por la Covid-19 y que, ahora, con la llamada nueva normalidad, el incremento de pacientes en Urgencias es muy alto pero no el personal que lo atiende, desgastado física y psicológicamente por la pandemia. Además, en ambos casos denuncian una mala gestión de recursos humanos por parte de las Gerencias, abocándolos a una escasez de facultativos y de enfermeros, llegando a hacer horas extra por encima de lo recomendado o a renunciar a libranzas para poder atender el servicio.

Así, los médicos de Urgencias de los hospitales de Pontevedra Montecelo y Provincial, indican en un comunicado de prensa que su Gerencia llegó a “no asumir (de manera aviesa y contumaz) sus responsabilidades, llegando a delegar en el propio servicio la búsqueda de profesionales, recayendo sobre ellos no solo el trabajo asistencial sino el encontrar facultativos que quieran venir a trabajar al servicio”.

Continúan subrayando que el desgaste de la pandemia, tanto físico como psicológico es ahora peor, con la nueva normalidad ya que se produjo un incremento de pacientes al nivel de antes de la Covid-19 pero deben continuar con medidas de seguridad. Hablan del pequeño tamaño del servicio de Urgencias y del gran volumen de consultas, lo que hace que los pacientes no tengan sitio donde estar y añaden que la crisis de médicos en Atención Primaria les está pasando factura ya que muchos pacientes acuden a Urgencias con patologías que no son urgentes pero que no pueden esperar 15 días para ser atendidos, como se está demorando la cita en algunos centros de salud, aseguran en su comunicado. Todo ello unido a los contratos deficitarios, y a que no se produce refuerzo de personal les lleva a hacer horas extra sobre el tipo recomendado, tanto de los facultativos como del resto de personal del servicio de Urgencias de Pontevedra. Y rematan diciendo que “la Administración nos está maltratando”, con 4 bajas por enfermedad sin cubrir en el Montecelo y una plaza en el Provincial sin cubrir desde hace dos meses, por lo que ante la situación “insostenible” , en caso de que no haya “soluciones a corto plazo tomaremos medidas que salvaguardando la asistencia sanitaria de la población garanticen la salud laboral de los facultativos”.

Desde el área sanitaria de A Coruña se indica que el hospital está “a plena ocupación en la actualidad, debido a “las fechas en las que nos encontramos, ante el aumento de la atención en el servicio de urgencias de personas de edad avanzada con patologías de base descompensadas, así como el aumento de las infecciones respiratorias”. A lo que unen el hecho de que “aprovechando el bajón en la incidencia del covid, se está está realizando toda la actividad quirúrgica que es posible para subsanar lo que, por causas de fuerza mayor, se dejó de hacer en la pandemia”. De esta forma, la gerencia no entra a valorar la posible falta de facultativos, principal denuncia del colectivo, y remata su respuesta diciendo que lamentan “las incomodidades que se puedan producir, pero queremos insistir en que la calidad asistencial está garantizada y agradecemos al personal su esfuerzo y profesionalidad. Todos los recursos del Hospital se mantienen operativos y se van utilizando en función de la demanda”.

Por su parte, desde el servicio de urgencias del CHUAC coruñés hablan en un comunicado de prensa de situación “permanente de colapso”, con pacientes amontonados en los pasillos, que, lamenten, las autoridades sanitarias han convertido en normal. También indican que se han incrementado mucho los pacientes que acuden a consulta, pero no así los profesionales, con los que se está dando una sobrecarga en todos ellos, “física y psíquica”, incidiendo directamente “en su salud e incluso en la calidad asistencial prestada”. En su servicio, aseguran, ya en épocas normales “la dotación de Enfermería es escasa”, algo que la Comisión de Centro ya demandó en múltiples reuniones con la Gerencia sin resultado, dicen.

Resumen que la mala gestión de la Gerencia les lleva a una escasez de profesionales del servicio, por lo que ellos mismos están renunciando a “sus libranzas para poder dar la atención oportuna”. Y recuerdan que sigue cerrada una unidad del Medicina Interna en el hospital Abente e Lago, lo que supone 25 camas más que podrían estar disponibles y aliviar “algo” la sobrecarga de Urgencias.

Por todo esto, desde A Coruña, exigen la “apertura de todas las camas de hospitalización disponibles, así como que se incremente el personal de enfermería del servicio de Urgencias” del CHUAC, de forma “inmediata y estable, ya que estamos ante un problema crónico!”, rematan en su comunicado.

La respuesta de la Gerencia a estas críticas desde el servicio de Urgencias, José Ramó Gómez Fernández, el gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, este lunes explicó que hay un “problema de limitación de profesionais”, indicando que, por ejemplo, no hay ningún pediatra en las listas de sustitución. Indicó que hace tiempo Galicia pide al Ministerio aprobar la especialidad de Urgencias, pero mientras tanto los servicios de Urgencias se están “nutrindo de médicos de familia, e con este gran problema de que non hai médicos de familia en listas de contratación”. Es decir, las necesidades de estos facultativos no solo se ciñen a Primaria, puntos de atención continuada y centrois de salud, sino también para Urgencias de los hospitales. “É unha xestión tremendamente complicada porque é moi difícil sacar algún profesional de donde non hai. Facer coberturas é moi difícil”, indicó, añadiendo que es razonable que cada colectivo piense en su propia situación, pero “unha xerencia ten que pensar en todos e de xeito máis estratéxico”, más de conjunto, remató el gerente del área de Pontevedra.