Los siete proyectos que optan a fondos europeos suponen 18.000 empleos

Ferrol. Durante un desayuno informativo celebrado en Ferrol, la portavoz nacional del BNG advirtió que todos los proyectos conocidos dentro del fondo Covid para Galicia “vaian destinados a grandes multinacionais e empresas que cotizan no Ibex-35, ignorando ao tecido empresarial galego, as pemes e os sectores produtivos”. Ana Pontón se preguntó si “imos subvencionar cos fondos europeos previstos para a recuperación os proxectos das grandes multinacionais”.

Según advirtió, la Xunta presenta proyectos por un importe de 1.300 millóns de euros y con una estimación de 1.700 empleos: “Case un millón de euros por posto de traballo”. Y rechazó que esa financiación europea destinada a luchar contra los efectos económicos del coronavirus “se utilice finalmente en subvencionar ás grandes multinacionais eléctricas, non terá unha repercusión importante no emprego”.

Ya en el ámbito local, la portavoz nacional del BNG reclamó priorizar a Ferrol tanto en inversiones como en el debate político. “Hai que sacar a Ferrol da sombra, coa reactivación económica, inversións e un novo modelo de cidade”, indicó. Acompañada por el diputado en el Parlamento gallego, Ramón Fernández, Ana Pontón advirtió que esta ciudad “ten problemas, pero hai que traballar para poñela no mapa do debate político, para que reciba un trato xusto por parte do Estado e da Xunta, e porque hai outro modelo de cidade sostible”. Y propuso soluciones para el ferrocarril y el marisqueo. ecg