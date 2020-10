Los sindicatos piden voluntad a la empresa para adaptarse al plan contra la brecha salarial

Después de que el Gobierno publicase ayer en el BOE los decretos contra la brecha en los sueldos aprobados el martes – que dan seis meses a las empresas de más de 50 trabajadores para implantar un registro–, CCOO y UGT creen que cumplir el plan es factible si hay “voluntad”.

“Hace más de un año que las empresas debían tener implantado un registro. Ahora se añade la auditoría salarial, que va ligada a los planes de igualdad”, explica la secretaria xeral de Igualdade de UGT Galicia, Mónica Rodríguez, quien se muestra “optimista” con respecto al cumplimiento de las medidas.

A su juicio discriminación salarial por razón de género (que en la comunidad se cuantifica en torno al 22 %) se produce más de forma indirecta que por el hecho de que hombres y mujeres no cobren lo mismo a igual trabajo. La diferencia está en factores como los complementos o el valor que se da a los oficios, que suele ser más bajo en los que predominan las mujeres.

Una lectura con la que coincide la secretaria de Igualdade de CCOO Galicia, Mamen Sabio. “Dentro de una misma empresa, en puestos iguales, hay complementos personales, como el de disponibilidad, que se atribuyen mayoritariamente a los hombres”, ejemplifica.

En este sentido, lamenta que “un proceso biológico como la maternidad” juegue habitualmente en contra de las mujeres.

Así mismo, señalan que puestos como el de cuidadora o auxiliar de las tareas del hogar, copados casi en exclusiva por ellas, los salarios son “precarios”. Así, Rodríguez apela a la necesidad de publicar una guía donde se establezcan baremos objetivos respecto a las tareas o a la formación necesaria para desempeñar los oficios para poder evaluar mejor posibles discriminaciones por razón de sexo.

Con todo, los dos sindicatos opinan que los decretos aprobados por el Gobierno con el apoyo de UGT y CCOO ayudarán a aportar “transparencia”. “Todavía queda mucho por hacer y en una época en la que la pandemia de covid implicó un retroceso es bueno que haya una cierta presión normativa”, apuntó Sabio. “Si hay voluntad de cumplir no es difícil”.

Críticas de la CIG: falta contundencia en las sanciones. Más escépticos se muestran desde la central CIG, desde donde ayer denunciaron mediante un comunicado que los nuevos reales decretos “carecen de mecanismos de control efectivos para acadar unha igualdade real”. Señalan que contienen “un exceso de recomendacións pero falta contundencia nas sancións” y les afean una interpretación difusa de la brecha salarial y la discriminación retributiva. “A fenda salarial sitúase en Galiza no 21,4% pero non se esixe ás empresas xustificar as diferenzas inferiores ao 25%”, recriminan.

Así mismo se muestran contrariados porque los dos textos acordados no contaron con un consenso sindical más aplio: “Son un novo golpe aos sindicatos nacionalistas, apartándoos e deixándoos fóra dos acordos en materia de lexislación laboral e da negociación colectiva”, zanjan.

Por lo que respecta a los empresarios, la patronal gallega CEG incide en su “firme compromiso” de avanzar hacia la igualdad real entre hombres y mujeres. “En las cuestiones de fondo relativas a la igualdad no hay ninguna discrepancia entre Gobierno e interlocutores sociales”.

“Lo que no podemos tolerar –matizan a preguntas de EL CORREO– es la deslealtad hacia el Diálogo Social y que se aproveche un tema tan importante como la igualdad para colarnos una reforma laboral encubierta”.

Las diferencias con el Ministerio de Trabajo, recuerdan, surgieron cuando se introdujo, a través del artículo 5.3 del texto relativo a los planes de igualdad en las empresas, elementos que tienen que ver con la ordenación de la representación de los trabajadores, garantizando la penetración de los sindicatos en compañías donde no tienen representación. Sobre la obligación de contar con un registro salarial estiman que supone añadir más burocracia a las compañías en un momento poco propicio y opinan que cumplir con el plazo dependerá en gran medida de la digitalización de cada firma.