Los socialistas buscan aliados para una moción de censura contra Manuel Baltar

Ourense. El Partido Socialista de Ourense tratará de buscar el apoyo de los diputados provinciales de Ciudadanos y del BNG para llevar a cabo una moción de censura contra el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, que gobierna en minoría tras el paso del que fuera representante de Democracia Ourensana, Miguel Caride, al grupo de los no adscritos después de la ruptura con Gonzalo Pérez Jácome.

Según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas, el PSOE ofreció a la diputada de Ciudadanos, Montse Lama, la posibilidad de conformar un acuerdo progresista que permita desplazar al también presidente del PP de Ourense de la Diputación.

Con todo, conformen apuntan, la dirección de Ciudadanos rechaza conformar este acuerdo, ante lo que los socialistas recuerdan a la formación naranja y a la diputada provincial que, tras las municipales de mayo de 2019, Cs reclamaba al PP que apartase a Baltar de la institución para facilitar un acuerdo.

Estas fuentes socialistas, que subrayan que su “obligación” es buscar una mayoría alternativa a Baltar, explican que de momento no se ha llegado a ningún tipo de negociación formal ni con Ciudadanos ni con el BNG, pero ya estudian las fórmulas para “viabilizar la moción”. “Ellos (Ciudadanos) tienen que ver si se posicionan a favor o no y ahí empezaríamos a negociar”, indicaron.

Asimismo, recuerdan que el PP gobierna en minoría en la institución provincial tras el paso de Caride el grupo de los no adscritos en un contexto de conflictos con el líder de Democracia Ourensana y alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacóme, en el que “se puede dar cualquier escenario de todo tipo”. El PSdeG, con nueve diputados, necesitaría el apoyo del BNG y de Cs, aunque no le bastarían porque, para sumar los 13 también precisaría los dos de DO. E.P.