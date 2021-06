Los socialistas buscarán arrasar a los populares en las municipales de 2023

Santiago. Coincidiendo con el ecuador del mandato local, dos años después de los últimos comicios, lanzaba un llamamiento el actual secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, para reunir a los 113 alcaldes y alcaldesas que la formación del puño y la rosa tiene en Galicia. El caso es que al acto celebrado bajo el lema ‘Concellos Progresistas pola Reactivación’ acudieron sólo 26.

En porcentaje no llegarían a la cuarta parte de sus tenedores de bastones de mando locales (23 %). Pero no sólo se trata de cantidad, sino del hecho de que faltaron pesos pesados, como las regidoras de A Coruña, Inés Rey, de Lugo, Lara Méndez, y Ferrol, Ángel Mato. Tampoco acudieron los líderes en las diputaciones: José Tomé, regidor de Monforte y titular de la de Lugo; Carmela Silva, de la Deputación de Pontevedra; ni Valentín González Formoso, que lidera la coruñesa, es primer edil de As Pontes y secretario provincial del PSdeG-PSOE de A Coruña. J. C.