Los socialistas dan por cerrado el debate sobre el candidato a la Xunta

parlamento. Los socialistas gallegos dan por “cerrada” la cuestión sobre la eventual candidatura a la Xunta del que fuera secretario general del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro y se remite a sus propias declaraciones de hace una semana sobre que es un asunto “fuera de lugar” en este momento de la legislatura. “Dije lo que tenía que decir”, manifestó este lunes el portavoz de los del puño y la rosa en la Cámara do Hórreo, Luis Álvarez, sobre una eventual candidatura que los propios socialistas sacaron al debate público a finales de diciembre con pronunciamientos favorables incluso del actual secretario xeral, Valentín González Formoso. Además, fue preguntado por las palabras del alcalde de Burela, Alfredo Llano, en Onda Cero, en las que aconsejó a su partido “no caer en la política folclórica”. Aunque pidió disculpas por no conocer la entrevista, y tras precisar que no sabía “a qué se refería” con política folclórica, manifestó que “desde que Formoso es secretario xeral el PSdeG no se dedica a eso”, al respecto de lo que aclaró que no se estaba pronunciando sobre la gestión anterior. Álvarez defendió que el PSOE “no es un partido folclórico”, aunque ironizó con el “apoyo” al folclore que sí es partidario de otorgar desde los gobiernos. “Pero eso no te convierte en un partido folclórico”, sentenció. e.p.