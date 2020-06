Los testaferros de Pescanova alegan desconocer el ‘bandidaje’

Los tres administradores de doce de las quince empresas instrumentales utilizadas por Pescanova para conseguir financiación, Camilo Rodríguez, Javier Fernández Corujeira, Francisco Javier Retamar, “no tenían ni idea, ni se podían imaginar, ni racionalmente pudieron prever, que estuviesen sujetos a este bandidaje inmoral, sobre todo después de lo escuchado en el acto del juicio”. Así de rotundo afrontó este viernes su defensa el abogado vigués Fernando Rubianes fundamentalmente centrada en sostener que durante toda su relación con la dirección de la pesquera, entre 2007 y 2013, los encausados estuvieron convencidos de que realizaban “operaciones reales” y no ficticias, propias de los tejemanejes de las llamadas sociedades fantasma.

Rubianes explicó que el director financiero de Pescanova, Antonio Táboas, contactó con Corujeira para que llevase el papeleo y fuera el administrador formal de distintas sociedades y que éste “no dudó” por tratarse de Pescanova, una de las empresas más importantes del país. A partir de ahí argumentó que los tres procesados, siempre estaban “al mandato” de las órdenes de la empresa, desconociendo las posibles falsedades de las que se les acusa.

En contra de la acusación del fiscal, el letrado aseguró que los tres procesados “siempre” pensaron que realizaban “operaciones reales y sin ningún tipo de irregularidad”, preguntando que “¿Cómo van a sospechar que son ficticias?” y que los tres procesados “no miraban para otro lado”, sino que desconocían la situación de una industria cuyo presidente era objeto de continuos reconocimientos públicos. “Hay ceguera cuando hay algo que ver. Si no hay nada que ver, no hay ceguera y en este caso no había nada que ver”, incidió

Rubianes, tras recalcar que ni los inversores, ni la CNMV desconfiaron hasta el último momento, argumentó que no existía “confianza ciega” en la empresa sino en los números y que tampoco había “motivo” para sospechar “hay gato encerrado o decir ¿Qué he hecho yo para merecer esto? y rechazar la propuesta de la multinacional”, dijo.

El letrado recalcó la colaboración procesados. Rechazó que se les acuse de ignorancia deliberada asegurando que este tipo es para delitos de droga o de blanqueo.