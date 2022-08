Los usuarios de Renfe ya pueden adquirir sus abonos gratuitos para los trenes de Cercanías y Media Distancia

Alta demanda. Desde hoy y, durante toda la duración de la medida, hasta el 31 de diciembre de 2022, todos los usuarios de Renfe pueden adquirir su abono gratuito para los trenes de Cercanía y de Media Distancia.

Pero antes de nada, el viajero tiene que solicitarlo. Para ello, hay que registrarse a través de la web o de la aplicación de Renfe. Con todo, también se puede adquirir en las oficinas de venta o máquinas autoventa de las estaciones, presentando su NIF, NIE o pasaporte, ya que los abonos son personales e intransferibles.

Una vez realizado este paso, el usuario podrá retirar su abono. Para ello, aunque es gratuito, es necesario depositar una fianza de 10 euros para Cercanías y de veinte euros para cada servicio de Media Distancia Convencional. Si el pago se realiza con tarjeta, la devolución la fianza se hará de forma automática una vez finalizado el periodo de validez, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones del mismo, es decir realizar 16 desplazamientos en estos cuatro meses.

Hasta el momento, más de 300.000 viajeros de toda España ya han solicitado este abono y están a la espera de retirarlo para poder disfrutar de sus ventajas. En ellas, se encuentra un descuento del 50% para los usuarios recurrentes de los trenes Avant. Esta mejora se aplica a todos los títulos multiviaje Avant –Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45–, que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.

En el caso de tener un abono anterior a la implantación de esta medida, pero cuyos viajes se utilicen durante la vigencia de los descuentos, los viajeros podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa. En el caso de los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del cincuenta por ciento. ECG