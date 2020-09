Luchemos por una sociedad más justa, solidaria y fuerte

Este verano, María Montalvo, una buena amiga gallega a la que admiro por sus valores como madre, empresaria y Cónsul, me comentó que se estaban publicando unos artículos para concienciar de la importancia de la labor altruista por parte del sector privado y me animó a participar y escribir una breve reseña sobre mi experiencia en este sentido.

Vivimos tiempos convulsos y que creo que van a provocar un cambio de ciclo en todos los sentidos y un punto de inflexión en la sociedad que conocemos. De toda crisis, nacen oportunidades y nuevos retos. Luchemos para que ese cambio nos conduzca por un camino que nos lleve a ser una sociedad más justa, solidaria y fuerte.

Participé hace ya unos años, de la mano de la consultora Novadays, en un estudio para la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), con el fin de detectar las mejores prácticas para impulsar el mecenazgo científico. En ese estudio se analizó la legislación de diversos países y se realizaron diversas entrevistas a dirigentes de conocidas fundaciones.

España no tiene una cultura filantrópica tan desarrollada como otros países (Reino Unido o EE. UU.), dónde la administración pública no ha estado tan involucrada en la gestión y financiación de los servicios de interés general, siendo una de las prioridades en España –que aún se mantiene vigente–, crear una cultura para concienciar que contribuir al bienestar social es una tarea de todos y no sólo del Gobierno. Este tipo de columnas es una forma de aportar un pequeño grano de arena en la tarea de concienciación, dónde la enseñanza, de igual forma, es vital.

Desde el ámbito de las administraciones públicas, se comprobó y se sigue viendo, que la medida más adecuada e implantada en mayor o menor medida por muchos países, es crear un sistema de incentivos fiscales, que potencie que las personas y empresas realicen donaciones a favor de actividades de interés público.

En España, la incentivación fiscal viene regulada en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Las últimas modificaciones de la Ley han venido incrementado el importe que los contribuyentes se pueden desgravar al realizar donaciones, teniendo actualmente derecho las personas físicas a deducir de su cuota íntegra un 80% de los primeros 150 euros que se donen y un 35% sobre el resto de la cantidad donada.

Por su parte, las personas jurídicas tienen derecho a deducir de su cuota íntegra un 35% del importe de las donaciones efectuadas.

Por otro lado, las fundaciones y resto de organismos sin ánimo de lucro son fundamentales y se deben crear herramientas para que su funcionamiento sea lo más transparente posible y con programas de gestión lo suficientemente avanzados para por un lado tener un sistema de captación de fondos eficaz y por otro que se pueda transmitir a la sociedad el resultado de las investigaciones en las que se involucren, siendo en este sentido esencial la colaboración público-privada y la labor de las universidades.

En España, el mecenazgo científico no ha recibido la atención necesaria y las empresas y particulares hasta la fecha han centrado sus esfuerzos altruistas en otros ámbitos (de cooperación, culturales, deportivos, etc.).

El desarrollo de las ciencias es vital para las economías y máxime en un contexto de crisis económica, dónde la creación de empleos es uno de los principales objetivos para lidiar con la actual coyuntura económica. Ciencia es progreso y es necesaria para la competitividad de las economías y para el bienestar social.

Es necesario fomentar y crear una cultura altruista en nuestro país, que permita participar a la sociedad civil en actividades científicas que redunden en el beneficio de todos, creando riqueza y bienestar para nuestro país y situando a España en el grupo de países líderes en la investigación, el desarrollo y la innovación.

Galicia, cuenta con grandes empresarios y fundaciones que apoyan la ciencia y la innovación. Todos conocemos la gran labor que realiza la Fundación Amancio Ortega, con su programa de apoyo a la oncología pública, y su programa de apoyo sanitario en la emergencia provocada por el covid-19 en España.

De igual forma cabe destacar la Fundación Barrié, que ha creado diversos institutos de investigación para acercar la ciencia al mercado y concede becas para investigadores con el fin de fomentar vocaciones científicas en los jóvenes.

Algunos de los proyectos en los que ha intervenido la Fundación Barrié son los siguientes: I) Premios Jóvenes Investigadores, un encuentro con el que se persigue conocer el trabajo que investigadores gallegos están realizando en el extranjero; II) Programa Diana, que desarrolla la investigación farmacogenética para avanzar en la predicción de respuesta de cada paciente a los fármacos y personalizar los tratamientos; III) Epidemiología genética de la artrosis reumatoide, que es un proyecto de identificación de los genes que predisponen a padecer artrosis y de desarrollo de medidas preventivas y paliativas; IV) GRADschool, se imparten cursos gratuitos de formación práctica y experimental para investigadores; V) Mentores Barrié para la investigación, una red de mentoring para el desarrollo de la carrera investigadora, donde con una metodología propia una persona con experiencia apoya y orienta a otra; VI) Ayudas a la movilidad internacional de Jóvenes Investigadores de Programas de Doctorado Sistema Universitario de Galicia, donde se conceden becas de posgrado en el extranjero a investigadores del sistema universitario gallego.

De igual forma la Fundación Barrié trabaja en la transferencia del conocimiento, desarrollando proyectos específicos para que los resultados científicos y tecnológicos puedan pasar a la sociedad y al mercado, habiendo desarrollado la Metodología del Fondo de la Ciencia para transferir los resultados de la innovación, habiendo creado el programa autonómico Prueba de Concepto, en colaboración con la Xunta de Galicia, formando a gestores de transferencia mediante su Programa de Acreditación RTTP 2019-2021, creando redes de excelencia de cooperación internacional entre los ámbitos científicos y empresarial y con su Programa de Entrenamiento en Transferencia de Tecnología, que se dirige a profesionales dedicados a la evaluación y comercialización de tecnologías procedentes de las universidades, redes de oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRI), fundaciones hospitalarias, centros tecnológicos y otras entidades de I+D+ i.

En estas líneas se resumen algunas de las medidas que se pueden adoptar para fomentar la participación de la sociedad civil en actividades altruistas a favor de la innovación, la tecnología y las ciencias y como entidades sin ánimo de lucro gallegas las vienen aplicando desde hace tiempo. Cómo se decía al principio de este artículo, un pequeño granito de arena para concienciar sobre la importancia del altruismo y para animar a que se luche para que las actuales circunstancias nos conduzcan a ser un país más fuerte, con más valores, más solidario y justo. Hoy más que nunca es una labor de todos.