Lugo ha sido la provincia más afectada, con rescates en moto de agua y zodiac incluidos

La provincia de Lugo fue la más afectada por el temporal que azotó Galicia en la jornada de ayer, especialmente en lo que respecta a la acumulación de lluvias y desbordamiento de ríos, habiéndose registrado incidentes en todo el territorio.

Así, la Diputación de Lugo realizó trabajos en las 83 carreteras provinciales afectadas por las fuertes lluvias y nevada, manteniendo desplegados 62 operarios y 40 máquinas y vehículos para paliar los efectos. Entre los ayuntamientos afectados se encuentran Vacía, Becerreá, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribas de Sil y Samos.

Una de las peores partes se la llevó A Terra Chá, cuyo alcalde, José Ulloa, tildó la situación en la localidad como “preocupante”.

Así, en Begonte, una docena de casas se vieron afectadas por las inundaciones, teniendo que procederse a movilizar medios como una zodiac y una moto acuática para el rescate de varias familias. El propio alcalde declaró que varios vecinos pudieron salir de sus viviendas por su propio pie y optaron por marcharse a segundas residencias, por ejemplo, para evitar quedarse sin servicios como el suministro eléctrico o la calefacción, mientras que otros decidieron quedarse en sus viviendas a la espera de la evolución del temporal. La zona afectada fue la de Riocaldo y el regidor indicó que se procedió a prestar auxilio a las familias que lo necesitaban , señalando que, en total, los vecinos rescatados fueron unos diez. También se rescataron animales, como un conejo y dos perro.

El propio Ulloa detalló como el agua llegó en algunas viviendas hasta el metro y medio de altura en el interior de los hogares, haciendo que hubiera vecinos que se encuentrasen en los pisos superiores de las casas. De igual forma, este hizo referencia a otro importante daño material; hay varios vehículos que se encontraban en la calle y que están completamente anegados.

Por su parte, la Mariña lucense, donde se mantiene la alerta naranja, también se está viendo muy afectada por los efectos de Fien. La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, relató que “por la noche se dieron las primeras inundaciones” y destacó el arduo trabajo llevado a cabo por los servicios de emergencia, protección civil y policía local. Según afirmó la regidora local, la parroquia de Landrove fue una de más afectadas por el temporal, al haberse desbordado el río que la transita.

Mientras tanto, los efectos también alcanzaban Lugo ciudad, donde se produjo el desbordamiento del ríio Miño. El concejal de Medio Ambiente, Miguel Fernández, pidió “prudencia y extremar las precauciones en todo tipo de desplazamientos, así como evitar riesgos innecesarios”.

En Pedrafita, su alcalde, Jose Luis Raposo, explicó que el dispositivo de emergencia “lleva funcionando desde la noche del lunes y no se han registrado desperfectos reseñables”, asegurando que, en las últimas horas, “hay que ayudar a algún vecino con los recados o ir a la Farmacia, pero por ahora tranquilidad”.

Asimismo, el regidor apuntó que “la circulación sigue con normalidad y no nieva de manera preocupante”, aunque quiso llamar a la cautela y la prudencia por parte de los vecinos.

En otras zonas de la provincia, sin embargo, fueron registados incidentes de menor calibre, haciendo que la situación no sea alarmante por el momento. Es el caso de Chantada donde su alcalde, Manuel Varela, indicó que “hay algo de viento y lluvia, pero nada llamativo”.

Situación similar vivieron los vecinos de Pobra do Brollón, donde tampoco se registraron incidentes de gran calibre. El tráfico en la carretera LU-P-4713 tuvo que ser cortado por un desbordamiento del río Sar, pero ya fue restablecido a primera hora de la jornada de ayer.

Los escolares lucenses también se vieron afectados por el temporal, y es que un total de siete centros de la montaña de Lugo suspendieron sus clases en la jornada de ayer afectando a 1.000 de ellos.