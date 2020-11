Lugo se lleva la mayor inversión por habitante

valoración. La presidenta provincial del Partido Popular, Elena Candia, puso ayer en valor que Lugo vuelve a ser la provincia con mayor inversión de la Xunta de Galicia por habitante, “ao destinar 4.704 euros a cada lucense, fronte aos 4.461

de Ourense, aos 3.430 de Pontevedra e 3.633 de A Coruña”. Señaló que el gasto que hará la Xunta en 2021 en la provincia se sitúa en los 1.544 millóns de euros, “polo que é a administración que máis inviste no noso territorio con diferenza”, subrayó Candia. Explicó que esas cifras certifican que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo va a dar continuidad a los compromisos asumidos en materias tan importantes para Lugo como son la sanidad, infraestruturas o el medioambiente. “Son uns orzamentos realistas, que poñen no centro ás persoas, que non soben impostos e prestan unha especial atención á pandemia e á reactivación económica”, afirmó la presidente de los populares lucenses. A este respecto, la también diputada autonómica destacó, entre otros datos, la importante inversión que reciben el Centro Integral de Primaria que se construye en la capital lucense, las actuaciones en la mejora y dotación de servicios en el hospital de Monforte y el Plan Director del hospital da Mariña, con una inversión conjunta que ronda los 8,3 millones de euros. ECG