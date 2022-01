Luis Álvarez: “Ahora lo que importa son las iniciativas, no las personas”

Santiago. Ante el encaje en la nueva etapa del grupo parlamentario del que habló la dirección para Gonzalo Caballero, el portavoz saliente afirmó que él seguirá trabajando en el Pazo do Hórreo por un proyecto “de izquierdas y galleguista” en lo que se le quiera asignar y a pie de calle.

En declaraciones a los medios tras asistir a la primera reunión de grupo después del relevo en la portavocía, Gonzalo Caballero manifestó sus “deseos de éxito” a Luis Álvarez y a la nueva dirección en el camino para el PSOE, y tras reiterar su “disposición” a trabajar en lo que se considere más adecuado, recordó que no le corresponde a él dirigir los tiempos.

En todo caso, consideró “importante” que “todas las sensibilidades estén lo más cómodas posible” e incidió en que, “probablemente” a él le hubiese gustado que “el último congreso se hubiese enfocado de otra manera, fortaleciendo que las distintas sensibilidades tuviesen integración” en la dirección. “Pero yo voy a cumplir mis responsabilidades, con mi lealtad a todos y seguir remando. El tiempo acabará perfilando” los éxitos entre todos, dijo.

No descarta ser candidato a la Xunta. El economista de Ponteareas no descartó volver a postularse como candidato a la presidencia de la Xunta en las próximas autonómicas. “No confirmo ni descarto” ser candidato a la presidencia del Gobierno gallego, pero “esa no es mi prioridad a día de hoy”, subrayó. “Hay que dar tiempo al tiempo para ver las cuestiones”, resumió. ecg