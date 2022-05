Luz verde al plan gallego de prevención contra incendios por 33 millones

"No tuve otro objetivo que servir a Galicia incondicionalmente y de eso me siento muy orgulloso", dijo el presidente en funciones durante la última pregunta que responderá tras un Consello, señalando que siempre trabajó con independencia y sin interferencias. Enfatizó especialmente su orgullo por las actuaciones desarrolladas en educación y sanidad. También en economía, dejando un país solvente. "Desde el punto de vista social, yo no vine a dividir a nadie, solo a servir a los gallegos", recalcó. Feijóo aceptó que durante trece años de mandato cometió "alguna equivocación". "Y eso es lo que voy a intentar cambiar", dijo. "En el caso de que tenga otras responsabilidades de gobierno, no voy a defraudar a Galicia", prometió