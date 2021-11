Madrid sólo paga el 10% del paseo de Marín a Pontevedra

DENUNCIA. Los diputados nacionales del PP Ana Pastor, Javier Bas, Diego Gago y Juan Constenla, y la senadora Pilar Rojo exigen al Gobierno central explicaciones claras sobre la situación del paseo marítimo entre Pontevedra y Marín, que lleva meses rematado y pendiente de inauguración, pero que aún sólo tiene pagado el 10 % del crédito total del proyecto.

Así lo desvela la respuesta del gobierno central a sendas preguntas que los populares registraron tanto en el Congreso como en el Senado, y que solicitaban conocer el porcentaje de ejecución del proyecto, los gastos comprometidos y qué actuaciones estaban hechas con fecha del 31 de agosto.

Según señala el PP, el Gobierno de los 2,1 millones del proyecto, hay comprometidos 1,4 y sólo el 10 %; es decir, 220.000, están pagados. A juicio de los parlamentarios, son datos que sorprenden ya que la obra está hecha y terminada desde hace seis meses “pero o que nos din e que só poden xustificar investimentos por valor do 10 % do proxecto”. Por eso, exigen que se aclare por que sólo esta parte de la obra cumple con los requisitos para hacer los pagos. “Hai algún problema coa adxudicataria? Hai algún problema cos permisos? Cal é o motivo polo que este proxecto está bloqueado”, inquieren. Además, recuerdan que las obras comenzaron en julio de 2020 y tenían un plazo de nueve meses para su ejecución. “O retraso é evidente, que hai un problema de fondo e que están escondendo, tamén. É unha chapuza o que está pasando con este paseo, non só polo retraso na apertura, tamén porque á espera da súa inauguración xa presenta signos de deterioro”. e.p.