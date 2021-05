Maestros rurales en prácticas

Nuevas experiencias, una comunidad autónoma distinta a la propia y un periodo de cuatro meses para aprender de maestros experimentados cómo es la enseñanza en el rural. Treinta jóvenes estudiantes de último curso del grado de Educación Infantil o Primaria de toda España están haciendo prácticas en colegios rurales españoles. Gracias a las becas que convoca la Fundación Princesa de Girona en su programa Generación Docentes, con toda su ilusión hicieron las maletas para hacer unas prácticas remuneradas y, en algunos casos, una inmersión total en el rural, conociendo nuevas realidades.

En la edición 2020/21 fueron más de 300 solicitudes para las 30 plazas, de 11 comunidades autónomas y 17 universidades. Galicia es una de las opciones más demandadas para que los jóvenes de otras ciudades hagan sus prácticas. Cada seleccionado debe elegir entre Aragón, Extremadura o Galicia, siempre una diferente a la propia, para lo que disponen de un ayuda de 3.000 euros.

Algunos provienen de ambientes rurales, pero otros, urbanitas de pro, se encuentran con una vida muy diferente a la suya, viendo metodologías de aprendizaje distintas a las de la gran ciudad, con aulas en las que los niños tienen diferentes edades, trabajo por proyectos, más contacto con la naturaleza y, siempre, una enseñanza más personalizada y adaptada al propio ritmo del alumno.

Ellos, los niños, son los protagonistas finales de este reportaje, contado en primera persona por cuatro jóvenes que están disfrutando de esta iniciativa que, en algunos casos, les cambiará la vida.

Sandra Pérez es la única gallega de los 30 becados. Natural de Cea (Ourense) está haciendo sus prácticas en Extremadura, más concretamente en el Colegio Rural Agrupado (CRA) Entrecanales, en la localidad de Holguera, Cáceres. En su clase hay 8 alumnos de 3 a 5 años.

Sandra explica que como ya está “acostumbrada a la vida rural” el cambio es menor, pero “Galicia y Extremadura no se parecen demasiado”. Sobre la experiencia que está viviendo, la define como “enriquecedora en todos los sentidos”, aunque cree que en la comunidad gallega hay “mucho más nivel y potencial educativo”.

Desde Jaén ciudad llegó a Verín Raúl Vega, y él sí que notó más cambios en su vida. Desde una ciudad al CRA Monterrei , en la comarca ourensana de Verín. Tiene 3 aulas y Raúl está en la de Pazos, con 10 alumnos que le están robando el corazón.

En sus estudios hizo “la mención de Educación Física pero esta experiencia me está cambiando la visión. Creo que me gustaría más ser tutor, trabajar el día completo con ellos, darles lengua, matemáticas, naturais, sociais...”. Y lo dice así, en gallego, porque esta también es otra de las inmersiones que deben hacer los que llegan a Galicia, el idioma.

En su centro también está Lydia Cases, de Valencia. Ella de educación infantil y él de primaria, comparten experiencia, y se deshacen en halagos hacia todos los profesionales docentes que los están acogiendo y enseñando.

María González llegó al CRA de Valga, en la provincia de Pontevedra. Proviene de un pequeño pueblo de La Rioja llamado Entrena y su madre es directora de un colegio rural allí. Su aula, en Vilarello, está formada por 10 niños de hasta 6 años y está aprendiendo “desde el primer momento que aquí la enseñanza es adaptada a cada alumno, individualizada y a su ritmo de aprendizaje”.

Además, destaca como tremendamente positivo el hecho de que se aprende “a través del entorno, de la manipulación de lo cotidiano, de lo que tienen en su día a día” los niños en sus pueblos. “Es una experiencia cien por cien positiva”; remata.

Y desde León a Rianxo se desplazó Paula Guinea para hacer sus prácticas en el CRA de este concello coruñés del Barbanza. De entorno rural, su aula de referencia es la de Abuín, “compuesta por 14 alumnos de 5 niveles distintos, es decir, hay alumnos desde 4.º de Infantil (3 años) hasta 2.º de Educación Primaria (8 años), lo que supone un reto”.

“Mudarme a una zona rural en la costa de Galicia era toda una aventura para mí. Aunque siendo sincera... no he notado diferencias significativas”, explica, añadiendo que “con el paso del tiempo el oído se me ha hecho a la lengua y ahora entiendo casi sin problemas”. Y cuenta una anécdota para recordar, la del abuelo de un alumno que ofreció llevar el tractor a la escuela para que todos pudieran subirse y les dio muchas explicaciones sobre el trabajo en el campo. Son como una familia.