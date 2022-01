Máis da metade dos fogares galegos seguen con dificultades para chegar a fin de mes

Máis da metade dos fogares galegos teñen dificultades para chegar a fin de mes, segundo datos do Instituto Galego de Estatística (IGE) a peche de 2021. Esta cifra supón o 52,47% dos fogares galegos no cuarto trimestre de 2021, dúas décimas máis que no terceiro trimestre (52,22%). Así, o 6,20% faino con moita dificultade, un punto máis que no anteriores tres meses. Mentres, un 47,27% ten dificultade (aquí hai un descenso de case oito décimas). Pola súa banda, un 47,53% dos fogares galegos chega con facilidade ou moita facilidade a fin de mes, segundo esta estatística do IGE.

MELLORES PERSPECTIVAS DE AFORRO. O 26,4% dos fogares non se permitiu ningún extra no últimos tres meses --tales como gastos imprevistos, vacacións ou grandes compras--. Ademais, o 11% cambiou os seus hábitos de consumo en favor de ofertas e marcas brancas, mentres o 16,9% diminuíu gastos comúns. O 44,3% dos fogares galegos teñen pensado aforrar algo de cartos nos próximos tres meses, cinco puntos máis que no anterior trimestre. O 61,8% fará algún gasto extra --case o dobre que o anteriores tres meses--, á vez que se eleva ao 59% os que teñen previsto saír a cear ou ir ao cinema.

Noutra orde de cousas, o indicador de confianza do consumidor incrementouse en cinco puntos no último trimestre do ano. Hai melloras en capacidade futura de aforro, perspectivas de emprego e situación económica de Galicia, mentres baixa a situación financeira persoal. EP.