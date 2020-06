Máis de 1,4 millóns de españois visitaron Galicia no primeiro trimestre do ano

Máis de 1,4 millóns de españois viaxaron a Galicia durante o primeiro trimestre deste ano 2020, unha cifra que, por mor da crise sanitaria da COVID-19, supón un 28,77% menos que no mesmo período de 2019.

Así o reflicte a enquisa de turismo de residentes feita pública este luns polo Instituto Nacional de Estatística e que toma datos do primeiro trimestre deste ano, cuxo final coincide co inicio das restricións derivadas da alerta sanitaria contra a pandemia.

Segundo estes datos, entre xaneiro e marzo visitaron Galicia 1.431.504 viaxeiros nacionais, que realizaron 4.444.456 pernoctacións, un 14,7% menos que o ano anterior. A estancia media foi de 3,1 días.

Así mesmo, en termos globais, gastaron un 20,73% menos na súa viaxe, unha media de 142 euros por persona e 45,99 euros por persona e día --o que, á súa vez, é un 7% menos da cifra de hai un ano--.

A nivel nacional, Galicia foi a oitava comunidade en cifra de viaxeiros. As rexións que recibiron un maior número de turistas nacionais foron Andalucía --5.025.157--, Cataluña --3.759.070--, Madrid --2.737.730-- e Castilla y León --2.534.094--.

VIAXES DOS GALEGOS

Por outra banda, os galegos realizaron durante o primeiro trimestre do ano case 1,6 millóns de viaxes, un 24,51% menos, e 5,6 millóns de pernoctacións, un 3,18% máis. A duración media situouse nos 3,51 días.

En total, gastaron nestas viaxes un 2,52% menos, 328 millóns de euros. Por viaxe, o investimento foi de 205,6 euros por persona e o gasto medio por persona e día, que caeu un 5,53%, foi de 58,64 euros.

29 MILLÓNS DE VIAXES

Os residentes en España realizaron 29,3 millóns de viaxes no primeiro trimestre do ano, o que supón un descenso do 30,2% respecto ao mesmo período de 2019, debido á crise sanitaria e á declaración do estado de alarma, que limitou a liberdade de movementos desde mediados de marzo.

Nestas viaxes, os españois gastaron un 22,6% menos, até 6.441 millóns de euros. Por meses, o descenso das viaxes foi do 7,3% en xaneiro, do 10,5% en febreiro e do 69,6% en marzo, mes no que se decretou o estado de alarma en España.

As viaxes por tratamento da saúde supuxeron o 8,8% do total entre o 15 e o 31 de marzo, fronte ao 1,4% de 2019, mentres que os realizados para visitar a familiares ou amigos, que inclúen asistencia a hospitais ou por falecementos, representaron o 44,1% do total (36,1% en 2019).

O 89,7% das viaxes dos españois efectuados durante o primeiro trimestre tivo como destino principal España e o 10,3% o estranxeiro. Os primeiros reducíronse un 30,7% respecto ao primeiro trimestre de 2019, mentres que os segundos diminuíron un 25,2%.

SANTIAGO. EUROPA PRESS