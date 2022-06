Máis de 40 entidades apoian que Galicia acolla a sede da Axencia Española de Supervisión de Intelixencia Artificial

SANTIAGO. EUROPA PRESS. Máis de 40 institucións e empresas relacionadas co desenvolvemento e aplicación nas tecnoloxías intelixentes expresaron o seu apoio para que Galicia acolla a sede da Axencia Española de Supervisión de Intelixencia Artificial (Aesia). Así, responden o chamamento formulado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), que busca deste xeito reforzar as opcións galegas de cara á configuración dunha candidatura para acoller este organismo de nova creación. Un proceso que está previsto que se active cando o Goberno central convoque o procedemento aberto, transparente e de concorrencia competitiva previsto para recibir propostas, no marco da descentralización de organismos públicos. Previsiblemente, esta convocatoria realizarase nos próximos meses, xa que a creación desta axencia forma parte das actuacións para este ano incluídas na Lei de Orzamentos do Estado. A Xunta xa recibiu o pasado mes de maio o mandato do Parlamento para que "se establezan os mecanismos que faciliten o apoio de todo o ecosistema de ciencia e tecnoloxía co obxectivo de favorecer a candidatura de Galicia". Ademais, tamén a petición da Cámara autonómica, a Xunta trasladou ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital a vontade de Galicia de acoller esta sede.

APOIOS EMPRESAS TECNOLÓXICAS. Ata agora, este apoio foi manifestado xa por grandes tecnolóxicas globais, como Google Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft, NTT Data ou DXC Technology. Tamén se recibiu o apoio das principais empresas tecnolóxicas españolas, como Telefónica, Vodafone, Euskaltel-R, Altia ou Indra; e das galegas, Televés, Sate ou Baía Software. En concreto, Microsoft destacou que Galicia é "unha gran candidata" pola "madurez tecnolóxica como Administración baixo o liderado de Amtega" e "polo ecosistema de empresas privadas, onde hai grandes representantes nos sectores téxtil, financeiro, pesqueiro ou alimenticio". Ademais, valorou a importancia do "impulso ao desenvolvemento de talento" que, na súa opinión, "estáselle dando á IA desde as tres universidades galegas".

Nesta mesma liña expresouse o presidente de Altia, Constantino Fernández, que asegurou que Galicia conta cun ecosistema dixital "amplo, diverso, innovador e ambicioso, que está a traballar xa en Intelixencia Artificial e con importantes proxectos en carteira". Pola súa banda, a directora de Telefónica España en Galicia, Paula R. Beirán, considerou que é "unha gran oportunidade" para a comunidade, xa que o sector TIC "creceu enormemente en Galicia nos últimos anos, e a localización da axencia pode contribuír a que ese crecemento se consolide e se potencie aínda máis".

APOIOS EMPRESAS DOUTROS SECTORES. Ademais, a candidatura galega conta tamén co respaldo de grandes empresas doutros sectores que utilizan sistemas de Intelixencia Artificial, como Stellantis, Abanca, Grupo Copo, Finsa, Gadisa, Vegalsa ou Hijos de Rivera, que considera "un acerto" o apostar por Galicia porque a comunidade "xa está preparada, tanto no ámbito público como privado, desenvolvendo nos últimos anos os ecosistemas necesarios para avanzar en aplicacións desta tecnoloxía". "Contamos cun potente sector TIC, universidades de referencia, centros tecnolóxicos de investigación, ademais de compañías punteiras, desde multinacionais a StartUps, todos eles moi inmersos en sacar o máximo partido da IA", apostilou a empresa coruñesa.

Stellantis Vigo, pola súa banda, puxo en valor que a evolución da Intelixencia Artificial é "parte esencial" nesta transformación e sinalou que Galicia, "cun potente ecosistema empresarial para xerar e desenvolver coñecemento de alto valor, reúne as condicións para acoller a implantación da Axencia Española de Supervisión de Intelixencia Artificial".

Así mesmo, entre as adhesións recibidas atópanse tamén as dos colexios profesionais de enxeñeiros e enxeñeiros técnicos en Informática e o de enxeñeiros en Telecomunicacións; as de asociacións empresariais, como o Clúster TIC de Galicia, a Asociación Galega de Software Libre, a INEO, a APD ou a Cámara de Comercio de Santiago; e fundacións, como Cruz Vermella, Afundación, o ONCE ou a Fundación Barrié. Tamén expresaron o seu apoio institucións públicas, centros tecnolóxicos e 'hubs' de innovación dixital: Aimen, Anfaco-Cecopesca, Cetim, CTAG, DIH DataLife, Dihgigal, Energy Lab, Gradiant ou o ITG. Ademais do respaldo da Xunta de Galicia e das tres Universidades do Sistema Universitario Galego, a candidatura contará tamén co apoio da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal, no contexto da aposta europea pola configuración dun espazo único para a aplicación ética da Intelixencia Artificial.

CONSULTAS AO ECOSISTEMA DIXITAL GALEGO. Por outra banda, a Amtega convocou a partir deste luns, 20 de xuño, unha serie de seis encontros con todos os integrantes do ecosistema dixital galego e empresas que expresaron o seu apoio para a configuración da candidatura galega para a sede da Axencia Española de Supervisión de Intelixencia Artificial. Nestes encontros, ademais de recibir información sobre o proceso, as persoas asistentes poderán expor ideas e propostas para afianzar a posición de Galicia no proceso de selección de sedes.

Amtega tamén destacou que a comunidade foi unha das tres primeiras autonomías españolas en dispor dunha estratexia propia para o desenvolvemento da Intelixencia Artificial (EGIA), que foi adoptada hai agora un ano e que implicará un investimento público por parte da Xunta de máis de 330 millóns de euros no período 2021-2030. Esta planificación incide "na promoción dunha economía do dato adaptada ao marco legal". Entre os obxectivos da EGIA destaca a creación dun marco regulatorio para o control e avance ético do procesamiento de datos.

Así mesmo, Amtega subliñou que esta aposta do Goberno galego materialízase no nodo 'galicIA', en fase de constitución e que concentrará a todos os axentes públicos e privados implicados, así como no establecemento das bases dunha intelixencia artificial ética e fiable para a Comunidade. Neste sentido, a Xunta traballa coas tres universidades galegas nun estudo sobre o marco ético e normativo e o potencial impacto da adopción da intelixencia artificial en Galicia. Desta forma, Galicia é a primeira comunidade en afrontar o reto europeo que se reflicte na resolución do mes de maio sobre a intelixencia artificial na era dixital que propón un "enfoque europeo" que "debe estar centrado no ser humano, ser fiable, guiarse por principios éticos" e situando sempre ás persoas "no centro de todas as consideracións políticas".

Nesta mesma liña tamén se pronunciou o Parlamento galego no último pleno, no que aprobaron por unanimidade unha declaración institucional na que di "compartir" coa Unión Europea o obxectivo do desenvolvemento dunha intelixencia artificial "centrada no ser humano e coherente cos dereitos fundamentais". Por iso, a Cámara galega convidou ás administracións públicas, ás universidades e ao resto de axentes do coñecemento, aos axentes sociais e á sociedade a "participar dunha maneira activa no debate sobre o marco ético e normativo" no que se debe aplicar estas tecnoloxías.