Máis de 7000 persoas camiñan cara ao respecto na X Andaina contra a Violencia de Xénero As conselleiras de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana xunto coas titulares de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, e do Mar, Rosa Quintana e completaron a ruta entre o Monte do Gozo e a praza do Obradoiro // Lorenzana fixo un chamamento ao remate para que todas as accións políticas e lexislativas contra esta lacra amosen solidez, consenso e unidade