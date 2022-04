Máis de quince mil familias se beneficiaron en cinco anos do Bono Concilia

Santiago. Máis de 15.000 familias con nenas ou nenos de entre 0 e 3 anos beneficiáronse do programa Bono Concilia nos últimos cinco cursos escolares. Así o indicou onte o director xeral de Familia, Infancia e Dinamización

Demográfica, Jacobo Rey, durante unha comparecencia na Comisión 5ª de Sanidade da Cámara, onde fixo balance desta axuda económica mensual creada para que as familias poidan levar aos seus pequenos á escola infantil que mellor se adapta ás súas circunstancias cando non acadan praza nunha pública.

Jacobo Rey destacou que este é o último curso en que o Bono Concilia está vixente, pois a partir do vindeiro a atención educativa de 0 a 3 anos será de balde en Galicia, o cal fai innecesaria esta axuda. De feito, lembrou que no actual curso 2021-2022 só acceden a este bono os primeiros irmáns, dado que os segundos e sucesivos benefícianse xa da gratuidade.

No presente curso aumentou nun 10 % o número de beneficiarios do bono, ata situarse en 1.555 as axudas aprobadas, según os datos aportados. Ao respecto, indicou que esta cifra está na liña do aumento de matriculacións rexistrado nas escolas

infantís, que tamén se situou no 10 por cento. redacción