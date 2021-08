Máis Porriño reclama un pacto para desalojar a la alcaldesa urgentemente

polémica. La localidad pontevedresa de O Porriño podría estar cerca de un cambio de Gobierno, después de que la formación de izquierdas EU Son O Porriño rompiese relaciones con el PSdeG-PSOE, actualmente en el Gobierno local apoyado por el BNG. En esta línea, desde la formación Máis Porriño exigen tanto a EU Son Porriño como al PP local un acuerdo “razonable” para ambos grupos en el que se pacte una “urgente” moción de censura de la alcaldesa, la socialista Eva García de la Torre, cuya continuidad en el cargo, indican, “solo perjudica a los porriñeses y a O Porriño”. Es “imprescindible” que los partidos dejen atrás sus diferencias ideológicas y “miren por el bien común de los porriñeses”, apunta Máis Porriño, argumentando que en la política municipal “lo primero es el bienestar de los vecinos, el avance del pueblo, la creación de empleo, el saneamiento de las cuentas, la vivienda, la sanidad, la educación, etc... y después la identidad ideológica”. Así las cosas, señalan que en este caso es “urgente” desalojar de la alcaldía a la actual regidora “antes de que el concello quiebre y no tenga remedio”. No es cuestión ideológica, dicen, “sino de pura incompetencia, de falta de gestión, de falta de trabajo, falta de ideas...”, concluyen. ECG