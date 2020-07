Malestar de la Fegamp por el protocolo de Educación para el curso que viene

El presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, Alberto Varela, manifestó ayer a la conselleira de Educación en funciones, Carmen Pomar, el malestar de los concellos gallegos respecto al protocolo de la Xunta para el próximo curso.

Varela le trasladó a Pomar la imposibilidad de los ayuntamientos de asumir las medidas exigidas en el mantenimiento de los centros educativos, ya que las instrucciones “aumentan de manera importante las cargas de limpieza y desinfecciones”.

El responsable de la Fegamp considera que los ayuntamientos llevan “años” asumiendo una competencia “impropia” con la limpieza de estos centros educativos y las obras de mantenimiento.

Al salir del encuentro, Varela lamentó la actitud de la responsable de educación, ya que la reunión fue “buena en las formas pero muy mala en el fondo”, ya que la Xunta les comunicó que “por parte de la comunidad autónoma no se van a destinar fondos para compensar a los ayuntamientos en estos deberes”.

Por su parte, la conselleira de Educación en funciones ratificó que serán los ayuntamientos los que tendrán que sufragar los costes de la limpieza de los centros de titularidad municipal. Con todo, se comprometió a volver a reunirse “otra vez” con la Fegamp cuando se conozca si los fondos que el Estado destinará a las comunidades para la “reconstrucción” tras la pandemia incluyen alguna partida para este fin.

RESPONDER A LAS NECESIDADES Carmen Pomar defendió que el protocolo para el próximo curso “recoge un esfuerzo” del Gobierno gallego tanto en recursos humanos como en asuntos de logística y lamentó que los sindicatos no se hayan sentado a negociar el documento.

La conselleira afirmó que Educación “va a responder a las necesidades y las demandas, tanto en posibles desdobles de grupos como en ese refuerzo y apoyo en aulas en personal docente y no docente” y aseguró que el departamento mantiene su “claro compromiso, al igual que en los últimos años, de responder a las demandas con contratación del personal necesario”. Sobre la protesta de este martes, la segunda de los docentes contra el protocolo, indicó que fue convocada por las organizaciones sindicales y no de forma “individual” por el profesorado, y lamentó que éstos no se sentasen a negociar las dos veces que fueron llamados a debatir el documento.

Su departamento, manifestó, ya cuenta con “un equipo de asesores covid-19” que responderán a las dudas de los centros y hoy habrá una nueva reunión con la junta autonómica de directores para explicar las instrucciones para la planificación y programación del primer trimestre y las adaptaciones para el alumnado, que, tras meses fuera de las aulas, “va a necesitar un refuerzo”, en especial en los cambios de ciclo.

Ese refuerzo se reflejará con “profesorado que ayudará a los tutores en las aulas”, indicó, y señaló que Educación está también “planificando” los recursos económicos para la dotación de tecnología para los alumnos “más desfavorecidos” en caso de que sea necesario volver a suspender la educación presencial. La situación sanitaria, de la que dependerá la decisión de volver a las aulas telemáticas, “cambia de semana en semana”, aunque Galicia tiene “una situación aceptable”, si se compara con otras comunidades, manifestó.