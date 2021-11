Manel Monteagudo reconoce que no estuvo 35 años en coma y pide perdón

Santiago. EFE. José Manuel Blanco Castro, cuyo pseudónimo literario es Manel Monteagudo, ha pedido este viernes perdón, en declaraciones a TVE, por contar a varios medios de comunicación que había estado 35 años en coma, y lo que dice ahora es que sufría "de 14 a 16 desmayos diarios" durante ese tiempo. En su relato inicial, ampliamente difundido en los medios de comunicación, ya en 2020 en la revista Terra de Outes en una entrevista concedida a su amigo de la infancia Xoán Mariño, este hombre contó que su vida, a causa de una caída cuando trabajaba de electricista naval en un barco en Irak, había quedado interrumpida desde los 22 hasta los 58 años, y que cuando finalmente despertó en 2014 pensó que seguía en el país asiático y en 1979, cuando sufrió el accidente.

En ese diálogo con Mariño, recogido en la citada publicación, habla de esos desvanecimientos que ahora menciona y de "frecuentes estados de inconsciencia" e incluso de "pérdida total de memoria", que resume en un "estado semicatatónico" con algún "momento de lucidez". Este viernes, en declaraciones a La hora de la 1, ha vuelto a hablar de esos desfallecimientos y ha pedido disculpas por haber contado mal sus secuelas: "El que lo dijo mal fui yo y ya está".

"Debí de cortarlo antes porque esto se salió de madre, como coloquialmente se dice. Yo... en ningún momento mi pretensión era semejante cosa", ha zanjado en el exterior de su vivienda este gallego, que ya no se pone al teléfono, cuando ha sido preguntado por su supuesto coma durante 35 años. "Admito y asumo toda la culpabilidad y acepto todo lo que ustedes me digan", "Cierto es que caí de seis metros" de altura, detalla sobre el accidente, y añade que estuvo hospitalizado en Irak. "¿Qué pasó? Que debido al accidente tenía todos los días, durante 35 años, de 14 a 16 desmayos diarios". "Ojalá, de todo corazón lo digo, ojalá estuviese en coma, que por lo menos no le daba el trabajo que le di a mi mujer", ha añadido en sus declaraciones.