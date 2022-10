Manifestación de comuneros en Santiago el sábado

Protesta. La Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común (Orgaccmm) anunció la convocatoria de una manifestación programada para este sábado, 15 de octubre, en la capital gallega con el objetivo de defender el monte vecinal.

El presidente de la organización, Xosé Alfredo Pereira, informó en la jornada de ayer sobre esta protesta que, tal y como explicó, viene motivada porque “en estos momentos, parece ser, que en la Consellería do Medio Rural, de forma oscura y antidemocrática, elabora un ‘libro blanco’ sobre el monte vecinal, del que va a salir una modificación de la actual Ley”. Pereira ironizó afirmando que en vez de un “libro blanco” será “un libro negro”, así como que el Ejecutivo autonómico no convocó a las comunidades de montes para su elaboración. Con todo, este señaló que que el documento, no el articulado de la ley, sino algunas ideas, estuvo en consulta pública “hace unos meses”.

Este se reifiró a las “líneas estratégicas” de este documento y de las reformas que pretende introducir la Consellería. Primero, señaló, dotar a las comunidades de montes de personalidad jurídica, algo que “elimina su carácter germánico de la propiedad vecinal y las convierte de golpe y porrazo en una propiedad de tipo privado y que se puedan vender, comprar o repartir”. En segundo lugar, mencionó que se pretende redefinir el concepto de vecino comunero. “Lo que pretende ahora la Consellería do Medio Rural es incluir como personas con derecho a opción de ser comunero, a las personas físicas y jurídicas que sin vivir en la aldea, en el lugar, o en la parroquia tengan alguna relación con el monte vecinal”, lo cual, señaló, significaría que “podrán ser miembros de pleno derecho todos los accionistas de las empresas que tienen aprovechamientos del monte, se llame Fenosa, mineras o eólicas, entre otras”, denunció Pereira. La tercera modficación, señaló, sería que “todos aquellos alquileres, servidumbres y contratos pasen a tener un mínimo de 50 años”.

Bajo el lema ‘Por unha lei de montes veciñais ao servizo da veciñanza comuneira e da sociedade galega’, la protesta arrancará a las 12 en la estaciónd de tren. jcfv