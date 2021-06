Manuela Barreiro, a primeira universitaria galega da historia

Manuela Antonia Barreiro Pico foi a primeira muller universitaria de Galicia, licenciándose en Farmacia na Universidade de Santiago (USC) logo de pasar por momentos difíciles, como a petición de permisos especiais para matricularse na universidade, as burlas de compañeiros e a incomprensión de boa parte da sociedade daquel tempo.

Ata o de agora sempre se dixo que as primeiras mulleres en estudar na universidade na comunidade galega foran as irmás Elisa e Jimena Fernández de la Vega –tías avoas da vicepresidenta primeira do Goberno de Zapatero entre 2004 e 2010, María Teresa Fernández de la Vega–, pero elas comezaron os seus estudos superiores, ambas as dúas en Medicina, dez anos despois de que Barreiro se licenciara, cando cambiara xa a lei que posibilitaba ás mulleres estudar libremente na universidade.

ÁLBUM DE GALICIA O Consello da Cultura Galega vén de engadir a súa biografía no Álbum de Galicia, na que se explican todas as dificultades que sorteou para lograr o que quería. Nacida en Viveiro no ano 1877, e falecida en Madrid no 1953, esta filla e neta de maestros desde pequena despuntou pola súa capacidade para o estudo.

Estudou o Bacharelato en Ribadeo, nun centro privado e examinouse no Instituto de Ensino Secundario de Casariego de Tapia (Asturias), os tres primeiros cursos, de 1890 a 1893. Acadou o grao de Bacharelato en 1895 en Lugo coa cualificación de sobresaínte. Foi a primeira bacharel en Ciencias de Lugo.

E neste momento é cando comeza a necesidade de pedir sucesivos permisos na súa vida. O primeiro, xunta ao seu pai, para matricularse na universidade, en 1896, pois as mulleres non puideron facelo ata que se promulgou o decreto de 1910, explica a sús biografía. Déronllo, coa petición de que “os catedráticos respondan do orden das clases”. E comezou os estudos, sentándose separada dos homes nas aulas, incluso na mesa do mestre.

aportando testemuñas para facer exames E seguíu pedindo permirsos, para ser admitidas nos exames, incluso tendo que aportar testemuñas, para Botánica Descritiva e Química Inorgánica no ano 1898, o que fai intuir, tal e como explica o Consello da CUltura Galega, “algún problema, como a necesidade de deixar constancia da calidade do exame ou do trato que recibe por ser muller”. Obtivo moi boas notas e conseguiu o grao de licenciado o 25 de xuño de 1900, feito recollido no xornal compostelán Gaceta de Galicia.

E os permisos non remataron ahí polo feito de ser muller. Debeu solicitar outro para que se lle expedise o título de licenciado en Farmaci; e outro máis para exercer a profesión de farmacéutica, ao Ministerio de Enseñanza Publica y Bellas Artes para que se lle recoñecese ese dereito.E, finalmente, outro para abrir a oficina de farmacia en Ribadeo,

Chamoulle Farmacia Moderna e estivo ao sue nome desde1903 ata que a traspasou a otro titular en setembro de 1931. O xornal de Ribadeo, Las Riberas del Eo, informa do traspaso cando Manuela Barreiro contaba 55 anos. Continuou vivindo entre Ribadeo e Mondoñedo, coa súa irmá Emilia e o fillo desta, e cando os negocios deste fracasaron terminaron vendendo todo e marcharon a Madrid, onde Manuela faleceu o 29 de xaneiro de 1953.