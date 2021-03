Marcha por el futuro de Alu Ibérica y toda la industria de A Coruña

Varios miles de personas se movilizaron ayer en A Coruña tanto para “defender el empleo” en Alu Ibérica y “contra la represión sindical” en la fábrica coruñesa, como para demandar un futuro industrial a toda la comarca. La protesta contó con la presencia de los secretarios xerais de estas centrales, así como de sus responsables nacionales.

En su arranque ante la sede de la Delegación del Gobierno, los máximos dirigentes de CCOO y UGT en Galicia, Ramón Sarmiento y José Antonio Gómez, respectivamente, junto al secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, realizaron unas declaraciones a los medios antes de partir hacia la Praza de María Pita, donde concluyó con las intervenciones de representantes sindicales. Posteriormente, la alcaldesa, Inés Rey, recibió al comité de empresa y a los líderes de los sindicatos.

A la protesta, a la que han trasladado ya su apoyo instituciones como la Deputación da Coruña, acudieron los líderes estatales de CCOO, Uniai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez.

La movilización tuvo lugar tras la convocatoria de una huelga y las concentraciones que celebran los trabajadores ante la fábrica desde que se produjo el despido de una trabajadora y, con posterioridad, de cuatro representantes sindicales, entre ellos el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho.

Hasta la manifestación se desplazaron representantes del PSdeG como el diputado Pablo Arangüena, el portavoz local del BNG, Francisco Jorquera, y miembros del Partido Comunista y Marea Atlántica, así como alcaldes de la comarca, el exregidor de la ciudad Xulio Ferreiro y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo.

Entre petardos, bengalas y cánticos como ‘Si no hay solución, Gobierno dimisión’, cientos de personas recorrían las calles bajo los lemas ‘Contra la represión sindical’, ‘Por un futuro industrial’ y ‘Por la defensa de los puestos de trabajo en la comarca’.

Ramón Sarmiento hizo un llamamiento a la ciudadanía para “arropar” a quienes “injustamente están siendo despedidos por rebelarse contra una empresa que tiene las prácticas más indeseables”. Así las cosas, avisaba de que los sindicatos “van a pasar lista” de las instituciones y partidos que apoyaron la marcha “porque de otro modo estarían al lado de presuntos delincuentes”, en alusión al registro de las plantas de A Coruña y Avilés por agentes de la Unidad de Delitos Fiscales.

Se mostró convencido de que los responsables de esta situación serán “condenados”, pero alertó de que “el proceso judicial no solucionará el empleo”. Acusó a las administraciones de “abandonar” a los trabajadores. También ha afirmado que “la condena no salvará un acuerdo al que le quedan cuatro meses de vida”, un plazo que no debe expirar sin alcanzarse un proyecto de futuro para la planta. Por UGT José Antonio Gómez instó a buscar una solución “entre todos” que no se alcanzará con el grupo Riesgo, propietario de Alu Ibérica en A Coruña, o el fondo Parter, al que se la compró.

En la misma línea, el líder de la CIG, Paulo Carril, avisó de que la continuidad de la actividad pasa por “acciones decididas” del Gobierno y la Xunta, a los que ha responsabilizado de la situación por su “dejadez”, reclamando la intervención. “Sólo faltaría que esto acabase en un concurso de acreedores o que la empresa utilizase la reforma laboral, que hace falta derogar”, alertó. Mostraron su respaldo a las plantillas y sus representantes también tanto Pepe Álvarez como Unai Sordo.