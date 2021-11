Marta Ortega, el futuro de un imperio

Marta Ortega (Vigo, 1984) presidirá a partir del 1 de abril el imperio Inditex. Ella es la heredera y el futuro del grupo textil que su padre fundó en 1963 y levantó casi de la nada, una fábrica de batas que ahora es un gigante de la moda en la que ha crecido y se ha formado. Lo ha recordado ella misma este martes, nada más conocerse su nombramiento: “He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria”.

Algo parecido aseguró el pasado mes de agosto en la entrevista publicada en agosto en ‘The Wall Street Journal’, que ahora se confirma claramente premonitoria por lo que dijo en ella y por lo que suponía. “Siempre estaré donde la empresa más lo necesite”, aseguraba en uno de los diarios económicos más prestigiosos del mundo, que la presentaba ya como el “arma secreta de Zara”.

Con aquella entrevista Marta Ortega rompía con la tradición de discreción mediática que siempre mantuvo su padre, Amancio Ortega, y aunque no era clara entonces en cuáles eran sus proyectos de futuro en el grupo textil, entre líneas sí daba pistas de lo que iba a suceder. Y también de cuál es la filosofía de trabajo de una mujer que empezó a trabajar en Zara hace quince años como vendedora en una tiene de Londres: “Tender puentes entre las pasarelas y la calle, el pasado y el presente, la tecnología y la moda, el arte y la funcionalidad”. Conseguir que la moda de calidad sea más asequible es otra de sus premisas. En su armario, ella nunca es infiel a Inditex.

Hija de Amancio Ortega y Flora Pérez, estudió en las aulas de los jesuitas de A Coruña, cursó el bachillerato en Suiza y más tarde se graduó en International Business en 2007 por la European Business School de la Regent’s University de la capital británica.

Ha desarrollado su actividad en distintas áreas del grupo durante los últimos quince años, ya que siempre se dijo que su padre quería que pasara por todos los departamentos de la empresa con el fin de conocerla a fondo. Ha dirigido el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando. Bajo su liderazgo se han materializado campañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones ‘premium’, incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara.

Tras desempeñar varias tareas profesionales en diferentes destinos internacionales y divisiones, en la actualidad su papel en Inditex está relacionado con el diseño y desarrollo de producto de Zara Woman.

En su vida privada, su importancia en el mundo de la moda como heredera natural de Inditex y su influencia, sin parecer buscarla, en redes sociales, hacen que tenga un gran interés social. Practicante de hípica, está casada y tiene dos hijos, Amancio y Matilda. Su segunda boda, con Carlos Torreta, se celebró en 2018 en A Coruña y se convirtió en el evento social del año en España, pese a que la pareja pretendía un evento más íntimo.