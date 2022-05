Martinón: “La vacuna contra el covid no provoca la hepatitis infantil aguda”

La hepatitis aguda infantil de origen desconocido mantiene en alerta a gran parte del mundo donde en los últimos días se están notificando nuevos casos.

Desde que se descubrió esta enfermedad en España fueron diagnosticadas cinco personas en Galicia, de las que dos todavía permanecen con la enfermedad activa. Dos fueron notificados este viernes y pertenecen al área sanitaria de Vigo. Según señaló Sanidade, uno de ellos tuvo ya superó la enfermedad el pasado mes de marzo, mientras que el otro permanece ingresado en el Hospital Álvaro Cunqueiro y evoluciona favorablemente.

Hace una semana también fue detectado en el área sanitaria viguesa otro caso de esta enfermedad y los dos primeros casos en la comunidad se habían detectado en las áreas sanitarias de A Coruña y Vigo.

Por el momento se desconoce la causa aunque ya se descarta que haya relación directa con la vacunación contra el covid. “Ninguno de estos niños reportados habría sido vacunado ya que la mayoría son menores de cinco años y no tienen la edad para recibir la inmunización”, destaca Federico Martinón, jefe de Pediatría del hospital Clínico de Santiago, investigador y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud.

Que una hepatitis sea de causa desconocida no es algo nuevo ya que en Medicina no siempre es posible detectar en todos los casos la causa exacta de la clínica que tiene un paciente. “En el contexto de las hepatitis agudas infantiles, cuando son fulminantes lo de no detectar la causa ocurre a veces hasta en la mitad de los casos. Lo nuevo aquí es que se agrupen muchos en un determinado espacio de tiempo y en una determinada localización, en esta ocasión en Reino Unido que es donde surgió la alerta”, explica Martinón.

A raíz de esa alerta se empezaron a buscar casos activamente, tanto los que puedan aparecer como los que ya pudieran haber ocurrido en los meses anteriores. “Y lo que se busca se encuentra. Pero no sabemos si son más o los mismos que ya teníamos si no podemos compararlo con las cifras que habitualmente teníamos de esta enfermedad”, añade.

La hepatitis aguda de causa desconocida ya existía , pero la cuestión está en que no es una enfermedad de declaración obligatoria o para la cual existan registros específicos en todos los países. Así, resulta difícil saber si ahora al buscarla por todo el mundo “estamos detectando los casos que ya había o si son realmente nuevos casos y más numerosos o si ya se estaba produciendo un aumento de forma progresiva y no éramos conscientes”.

¿hay una posible causa? A nivel global hay una serie de hipótesis en el terreno especulativo. “Lo primero es determinar si efectivamente esto está aumentando ahora o ya viene aumentando de hace tiempo o bien si es una entidad nueva”, reitera el pediatra gallego.

Para eso hay que comparar la tendencia con los años anteriores. Como no se vigila, lo más fiable sería ver las formas más graves como los trasplantes y “observar si se produjo un incremento de estos”. De momento en España no parece que así sea por lo que Martinón apuesta por transmitir tranquilidad a la población independientemente de las cosas que no se sepan.

“Por su cuadro en su conjunto parece más probable que sea de causa infecciosa porque es lo que habitualmente pensamos en una hepatitis que no podemos identificar la causa. Son parecidas a las que producen otros virus y otros patógenos que tienen predilección por el hígado pero no llegamos a identificar el microorganismo. Y aunque se habla mucho del adenovirus ese si se ha detectado en los casos de Reino Unido pero no uniformemente en los casos registrados en otros países. De hecho, hasta la fecha en España sólo se detectó adenovirus en uno de ellos”, apunta

Por este motivo, los casos españoles podrían ser diferentes de los de alerta en Reino Unido o el adenovirus no tendría que ser el factor necesario para producir estos casos.

MENSAJE DE TRANQUILIDAD Por todo lo anterior, el investigador cree que la alerta de momento debería estar en el nivel profesional (sanitario e investigador) y no en los padres. “No podemos hacer recomendaciones específicas que condicionen una actitud útil por parte de las familias. Si su hijo por cualquier motivo tiene una hepatitis el pediatra está perfectamente preparado para diagnosticarla”,asegura.

Por su parte, la OMS advirtió la semana pasada que es un tema urgente y que van a trabajar estrechamente con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades en la gestión y coordinación de la enfermedad. “Cuando se producen alertas de este tipo la OMS se posiciona y lo único que está diciéndonos es que es un problema que tengamos casos de hepatitis en todo el mundo que condicionan además una evolución grave puesto que casi uno de cada diez de los reportados necesitaron un trasplante, un procedimiento resolutivo pero complejo y delicado”, argumenta.

El mensaje positivo que los sanitarios quieren trasladar a la población es que lo que pasa en cualquier parte del mundo inmediatamente se reporta, activa las alertas y “nos permite trabajar rápidamente y tratar de anticiparnos ante futuros escenarios desconocidos”.