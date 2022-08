Más allá de Verín, dos fuegos ponen en jaque a Galicia: 400 hectáreas calcinadas en Caldas y otras 350 en Boiro

¿Cuándo lloverá? ¿Cuándo bajarán las temperaturas? Eso es algo que sin duda hoy toda Galicia se pregunta ante la ola de incendios que se está haciendo mayor con el paso de los días. Más allá de Ourense, las provincias de Pontevedra y A Coruña también se han visto sacudidas por importantes fuegos que está poniendo en jaque los bienes materiales de muchos vecinos, con un viento que no cesa y que no hace más que expandir las llamas. Precisamente esas rachas son las que hicieron que en tan solo unas horas, desde la tarde del jueves, dos nuevos incendios se descontrolasen sobremanera hasta calcinar, entre ambos, 600 hectáreas.

El más preocupante es el que afecta a la parroquia de Saiar, en el municipio pontevedrés de Caldas de Reis, que ha acabado desde las siete de la tarde del jueves (cuando se declaró) con 450 hectáreas de terreno. Además, entraña un grave peligro por la proximidad del fuego al núcleo poblacional de Porteliña, por lo que se ha activado la situación dos de alerta. Trabajan en la zona para tratar de frenar la expansión de las llamas 6 técnicos, diez agentes, 44 brigadas, 33 motobombas, 5 palas, dos unidades técnicas de apoyo, 7 aviones, 10 helicópteros y miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Y también de extrema gravedad es el fuego que arrancó en la tarde de ayer en la parroquia Ortoño, en el ayuntamiento coruñés de Ames, debido a la cercanía de las llamas al núcleo de Guitiande, en el municipio adyacente de Brión [para más información: consultar la página 10].

Por otro lado, se encuentra el fuego que arrancó a las cuatro de la tarde del jueves en la aldea de Cures, en el ayuntamiento coruñés de Boiro, en la comarca de O Salnés, que arrasó ya con 400 hectáreas y que también se mantiene en situación dos de alerta por cercanía al núcleo de Piñeiro. El viento hace que el humo se desplace hacia Ribeira y resulta imposible contener las llamas, aunque tratan de lograrlo tres técnicos, 25 agentes, 51 brigadas, 27 motobombas, 4 palas, una unidad técnica de apoyo, 12 aviones y 9 helicópteros.

Más allá de estos dos incendios que nos preocupan sobremanera porque los vemos más cerca de nuestro entorno, cabe recordar que en Verín el sufrimiento aún no ha acabado. El incendio que se había iniciado en diez focos diferentes el pasado miércoles, sigue activo, aunque al menos durante la última jornada no ha aumentado la superficie quemada, que se mantiene en 600 hectáreas. Además, ya no hay peligro para los núcleos de población y según afirma la Consellería de Medio Rural evoluciona favorablemente hacia su estabilización gracias a la labor de 9 técnicos, 35 agentes, 79 brigadas, 39 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, doce aviones, doce helicópteros y efectivos de la UME.

OURENSE: controlADO EL INCENDIO DE A MEZQUITA Y extinguidos los de maceda y CALVOS. El parte remitido ayer a última hora por Medio Rural presentaba tres importantes novedades en los fuegos ourensanos. Por un lado, el fuego que afecta a 150 hectáreas en la parroquia de O Pereiro, en el ayuntamiento de A Mezquita, logró controlarse a las siete de la tarde. En la zona siguen dos técnicos, 18 agentes, 25 brigadas, catorce motobombas, una pala, dos aviones y tres helicópteros.

Asimismo, las llamas que afectaban a otras 120,55 hectáreas (cuatro arboladas y el resto de monte raso) en la aldea de Castro de Escuadro, en el municipio de Maceda, iniciadas en tres focos diferentes y simultáneos, quedaron extinguidas alrededor de las siete de la tarde del viernes. Un técnico, 16 agentes, 44 brigadas, 22 motobombas, 3 palas, 3 aviones y 7 helicópteros siguen desplazados al lugar.

Y en la parroquia de Lobás, en el ayuntamiento de Calvos de Randín, el fuego que calcinó 50 hectáreas quedó extinguido a la una de la tarde de ayer, gracias a la labor de seis agentes, 16 brigadas, nueve motobombas, una pala y dos aviones.

PONTEVEDRA: CONTROLado EL FUEGO EN ARBO Y EXTINGUIDO EL DE PONTEAREAS. En la provincia de Pontevedra, más allá del preocupante incendio de Caldas, no hay que olvidarse tampoco de que sigue activo el incendio de la aldea de Barcela, en el municipio de Arbo, que había llegado a acercarse al polígono industrial, tras entrar desde Portugal, aunque ahora, tras calcinar 82 hectáreas, ya se encuentra controlado (desde la una de ayer), sin haber afectado a las aldeas, como detalló Medio Rural. Un técnico, 16 agentes, 41 brigadas, 36 motobombas, dos palas, tres aviones, cuatro helicópteros y efectivos de la UME siguen en la zona.

Sin salir de Arbo, pero en la aldea de Mourentán, el otro fuego que asola este ayuntamiento se mantiene estabilizado, pero aún sin apagarse después de arrasar 400 hectáreas. Trabajan para lograr extinguirlo nueve técnicos, 31 agentes, 99 brigadas, 67 motobombas, cinco palas, un tractor, dos unidades técnicas de apoyo, doce aviones, diez helicópteros y efectivos de la UME.

Finalmente, en la parroquia de Padróns, en el ayuntamiento de Ponteareas, quedó extinguido el fuego que arrasó con 15,6 hectáreas.