Más de 160 alumnos optan a conseguir representación en el Claustro de la USC

Alejandro Vilar afronta sus últimos meses como miembro del claustro, ahora es contratado predoctoral. No participa directamente en estas elecciones, pero su testimonio resulta relevante.

Admite que cuando fue estudiante, su interés en la materia era prácticamente nulo. Pero que los logros que se han conseguido en el campo de la investigación gracias a la participación en este órgano de gobierno, le hacen recomendar a los jóvenes que se impliquen.

“Cando era estudante practicamente nin me enterei. Salvo nos sectores máis politizados, o gran volume do alumnado non é consciente. É unha pena, porque son organismos que permiten participar en debates importantes, como as liñas de actuación da universidade”.

Cree que este desinterés se debe a que los estudiantes son “unha poboación moi flotante”, y admite que “se debería promocionar moito máis”. “Non ten que haber miles de candidatos, pero si que consideren que teñen voz e movilizarse”, agrega.

Así, se refiere al claustro como “o parlamento da Universidade, o órgano lexislativo máis importante, o órgano de participación máis grande”. Además, en su opinión, “ten importancia persoal, porque é unha boa lección das democracias, entendes certas estuturas como as mesas ou as comisións”.

Afirma que “non é completamente inútil” y que, pese a todo, “a forza dos estudantes pode darlles certo poder de negociación en algúns temas”.

Pone como ejemplo las demandas que hubo sobre la posibilidad de simultanear la tesis con el Mestrado de Educación. La normativa de la Universidad impedía hacerlo, “algo absurdo” que consiguieron cambiar “a través do diálogo”. “Os que estábamos mobilizados vímolo como unha gran victoria, pero todos se beneficiaron”.

Por eso, concluye: “Eu creo que entre todos deberíamos facer un traballo de concienciación para que a xente participe. Non fai falta que sexa directamente, pero que saiban que é importante”.