Más de 200 gallegos volvieron a casa para poner en marcha su negocio

Álvaro Montes Gómez, de 53 años, nació en Caracas (Venezuela) y es hijo de padres españoles. Su padre, de Pontevedra y su madre, de Bilbao. Ambos emigraron a Venezuela con nueve y doce años respectivamente, y allí se conocieron en la Universidad. Álvaro es licenciado en Relaciones Industriales en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAP). Además, cuenta con un posgrado en Desarrollo Organizacional cursado en la UCAP. Asentado ahora en Galicia, caba de montar una empresa de productos de descanso

Tras finalizar los estudios, ¿cuál fue tu formación profesional?

Desde la Universidad me contrató una filial de Pedevesa, la industria petrolera, donde trabajé dos años en la unidad de Recursos Humanos y posteriormente estuve en Manpa, una empresa productora de papel. Después ingresé en L’Oreal, donde durante siete años ejercí como director de la marca Kérastase y de la marca Elena Rubinstein. En el año 2000, junto a otras personas relacionadas con el mundo de la cosmética en Venezuela iniciamos una cadena de perfumerías, a lo que me dediqué durante casi veinte años.

¿Cuándo llegaste a Galicia?

En el año 2018 decidí que había vivido suficiente el tema político, social y económico del país y que me tocaba tomar la decisión de marcharme para ofrecer un bienestar a mis hijos. Yo me vine para Galicia en febrero de 2018, pero ya había enviado a mi hija pequeña a estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, en septiembre de 2016. Mi hijo terminó sus estudios en Venezuela y en mayo del 2018 viajó para aquí junto a mi mujer.

¿Estaba en tus planes montar una empresa?

Aunque tenía una experiencia amplia en el área de marketing y en la comercial de grandes empresas, era consciente de que con 53 años y emigrante sería difícil encontrar un empleo en una empresa. Sin embargo. estando en Venezuela había tenido la idea de desarrollar un producto. Había hecho los primeros prototipos con una compañía de diseño industrial de Barcelona, pero por la devaluación del bolívar tuve que parar el proyecto porque se me hacía imposible cumplir los compromisos con ellos. La iniciativa se quedó parada y pensé que el venir a Galicia me permitiría en corto tiempo desarrollarla. Vine aquí con unos planes hechos, pero prácticamente tuve que empezar de cero.

¿De que se trata este negocio?

La empresa diseña y comercializa productos de descanso, es decir, diversidad de almohadas, collarines y todo lo que se necesite como producto de descanso para la cama. Es un mercado muy competido pero pensé centrarlo en un nicho poco desarrollado como es el de relacionar el descanso con la belleza. Así lo que hice fue diseñar una almohada antiarrugas.

¿Cuándo comenzaste a desarrollarlo y cómo está funcionando a día de hoy?

Cuando llegué busqué ciertos apoyos con la Xunta y otros organismos. Contacté a la Fundación Ronsel y la Cámara de Comercio para que me orientaran. Esta última tenía un programa de emprendimiento a la cual le presenté mi proyecto y cuando vieron que estaba bien me dieron la certificación. Con esa certificación solicité la ayuda para promover el autoempleo de los emigrantes retornados. Con ese apoyo que obtuve de la Secretaría de Emigración logré dar los primeros pasos para la creación de los moldes, los tejidos y todo lo que implicaba la creación del producto. Con eso y con un pequeño préstamo conseguí arrancar.

Luego hice un crowdfunding con unas plataformas norteamericanas donde pude recolectar más dinero. Esto se prolongó durante el año 2019. El primer semestre de este año se perdió con el covid y hace un mes arrancó la página de comercio electrónico que vende la almohada. Está funcionando bien para ser el comienzo, ya que todos los días vendo algo.

¿Ve posible ampliar al negocio a tienda física?

En el proyecto sí está la idea de la incorporación de la almohada a tienda física, pero por el momento estoy máis centrado en que funcione correctamente toda la parte de comercio electrónico para luego empezar a visitar tiendas y comercializarlas en esos puntos de venta.

¿Las ayudas enmarcadas en el programa Estrategia Retorna fueron suficientes para dar los primeros pasos con el negocio?

Esto va en función de la condición económica del emigrante retornado. En mi caso la aportación económica recibida me permitió dar una serie de pasos que no hubiera podido dar sin ese dinero. Desearía que fuera mayor pero hay que ser conscientes que son programas de ayuda, y como ayuda en ningún sitio está escrito que te vayan a financiar todo tu proyecto. Creo que el objetivo de dicho proyecto, el promover el autoempleo, se cumple.

¿En general el programa de la Xunta es una buena iniciativa para que los gallegos regresen a la comunidad para crear un negocio?

Es un programa extraordinario. Como en todo hay aspectos que se pueden mejorar pero sin duda es fundamental. Además hay otras muchas ayudas que se pueden hacer de manera conjunta y siempre aportan. La Xunta está dispuesta a ayudar pero tú tienes que demostrar que tienes algo que dar a cambio. Esto hay gente que no lo entiende.

¿Conoce a más personas que hayan retornado a Galicia para sacar adelante su proyecto profesional?

Tengo contacto con dos. Uno que viene de Ecuador está desarrollando su proyecto. Hace pocos días que entregó sus papeles, pero va por el mismo camino que yo. Creo entonces que la Estrategia Retorna contribuye a la inserción de la persona en el mercado laboral y a la posibilidad de arrancar una empresa y volverse una persona productiva.

¿Cree que es difícil montar un negocio sin recibir ayudas?

En mi caso, por tratarse de un negocio de comercio electrónico no he sentido nada que haya podido frenar su creación. Creo que si estuviera orientado a una tienda física, la situación podría ser un poco más compleja por temas de permisos. Como no es mi caso, reitero, no puedo hablar con seguridad.

¿Cómo ve su empresa dentro de unos años?

Ya estoy trabajando en introducir más referencias para que el consumidor encuentre más opciones en mi página. Adicionalmente a las almohadas, está el diseño de los collarines y unos elementos de ayuda para el descanso de las piernas. En lo referente a las tiendas comenzaría con una primera fase a nivel regional, desarrollar puntos de venta que se identifiquen y entiendan la marca y la promesa de producto. Hay que ir por etapas. Una vez circule bien el comercio electrónico tocará empezar con la explotación de tienda física.