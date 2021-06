Más de 300 personas se manifiestan contra "nuevo expolio" en Pazo de Meirás

Sada (A Coruña). EFE. Más de 300 personas han participado este sábado en una manifestación en Sada (A Coruña) para rechazar que se cometa "un nuevo expolio" en el Pazo de Meirás ante el "peligro" de que las administraciones y los juzgados permitan a los Franco retirar los bienes muebles del interior del inmueble. Apoyada por 68 entidades, esta protesta ha sido convocada por la iniciativa 'Defende Meirás' bajo el lema "El pazo para el pueblo" con el fin de demandar "protección" para los bienes muebles y reivindicar que sea un lugar en el que recordar a las personas represaliadas durante el franquismo.

Al grito de "En el pazo de Meirás, franquismo nunca más", la marcha, secundada también por representantes políticos como la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario general de Podemos Galicia, Antón Gómez Reino, ha comenzado a las 12.00 horas y ha recorrido las calles cercanas al pazo, al ritmo de gaitas gallegas.

Tras finalizar el trayecto, los actores Fernando Morán e Isabel Risco han amenizado el acto con una breve función en la que se han puesto con humor en la piel del dictador Francisco Franco y su mujer, Carmen Polo. Después, el grupo de pandereteiras Tanxugueiras ha ofrecido un pequeño concierto ante las puertas del recinto, en cuyo muro los participantes han colgado una gran pancarta que reza "Que nos devuelvan lo robado. Franquismo nunca más".

Finalmente, los autores del libro "Meirás: un pazo, un caudillo, un expolio", Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo han leído un manifiesto en el que han advertido que "la batalla por Meirás no acabó" en alusión a las últimas decisiones judiciales que ponen en duda la propiedad de los bienes muebles. "Si las administraciones públicas no actúan estarán contribuyendo a un nuevo expolio tremendamente doloroso al producirse en democracia", ha remarcado el historiador Manuel Pérez. Finalmente, los organizadores también han lamentado que el Gobierno central no les permitiese la entrada a los jardines del Pazo de Meirás, que abrirá al público el próximo fin de semana.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha apoyado, en declaraciones a la prensa, "la reclamación que hace la sociedad gallega para la devolución íntegra de Meirás" y ha achacado la protección de los bienes a la "voluntad política" de la Xunta y el Gobierno. "Hay que reconocer que si hoy estamos donde estamos es gracias a la movilización social y gracias a la presión", ha sostenido Pontón, que ha atribuido a la sociedad el "debate ganado" del reconocimiento de que el pazo "fue un bien expoliado" que debe ser devuelto.

No obstante, ha dicho que el hecho de que una sentencia establezca que el estado debe indemnizar a los Franco es "el mundo al revés". "Es absolutamente rocambolesco que se entienda que los bienes que están dentro del pazo no forman parte de una unidad", ha subrayado. En este sentido, ha insistido en que la sociedad está dando de nuevo "un toque de atención" a la Xunta y al Gobierno central, que tienen que "ponerse las pilas" para que este proceso finalice "con buen pie".

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Antón Gómez Reino ha agradecido "el trabajo incansable" del conjunto de asociaciones memorialistas que se esforzaron para que el pazo recuperase la titularidad pública.

"Quedan los últimos pasos", ha subrayado Gómez Reino, que ha incidido en la necesidad de garantizar que los Franco "de ninguna manera continúen haciendo uso o apropiándose de bienes". Así, ha llamado a trabajar para que el pazo de Meirás sea "fundamentalmente" un espacio de recuperación de la memoria democrática.