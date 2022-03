Más de 60.000 hogares gallegos recibirán de 228 a 473 euros del bono social térmico más el complemento autonómico

Feijóo recuerda al Gobierno que lleva "desde noviembre" del año pasado alertando sobre el problema de la inflación "y estamos en abril". "Decir que no nos preocupamos por la subida de precios y que no presentamos propuestas me parece sorprendente", indicó. "Esa afirmación no resiste el más mínimo vistazo a la hemeroteca", zanjó