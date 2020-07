Más de la mitad de los futuros universitarios eligen estudios por vocación, además de por sus salidas

titulaciones. Tan importante es hacer lo que les gusta que el número de jóvenes gallegos que elige su carrera por vocación se disparó un 54 por ciento en los últimos años. No quiere decir que no miren las salidas profesionales porque se fijan en ellas 4 de cada 10 y el 11 % presta atención a los sueldos. Además, los que eligen otros países como lugar de destino lo hacen por la experiencia y por el idioma, que consideran fundamental a la hora de encontrar un trabajo mejor en un futuro no muy lejano. En definitiva, su elección tiene que ver con la formación y con el deseo de adquirir más prestigio. Los datos también revelan que hasta 1 de cada 5 buscará empleo directamente en otro país, según un informe realizado por el comparador Acierto.com. En estos días en que miles de jóvenes gallegos se enfrentan a uno de los retos más importantes de su vida estudiantil, la ABAU, el estudio analiza sus sueños y aspiraciones. Así, el 48 % cree que será mejor estudiar en el extranjero o en otra comunidad. En concreto, 1 de cada 5 considera marcharse a otro país, frente al 34 % que se plantea cursar sus estudios superiores en otra comunidad. Una decisión relacionada con la vocación, y con el miedo a una futura precariedad en el trabajo –en caso de quedarse en su lugar de origen–. Además, el análisis revela que desplazarse por el interior de la península se asocia a la nota de corte, es decir, los estudiantes gallegos se moverían para ir a una universidad en la que sus calificaciones sean suficientes para cursar la carrera que desean. Sin embargo, hay una excepción con las carreras de ciencias, ya que, si bien los estudiantes españoles se encuentran por debajo de la media internacional en Matemáticas y Ciencias, no ocurre lo mismo con los gallegos, por encima no solo de la media española, sino de la UE y de los países de la OCDE. En concreto, son los primeros en Ciencias y los quintos en Matemáticas. ECG