Más de un millar de alumnos en el ‘casi’ desconocido IV Ciclo de la USC

Darío no recuerda bien si lleva en el programa de mayores de la USC 10 o 15 años, pero no es porque tenga problemas de memoria, ni mucho menos, sino porque da la impresión de que se le pasaron volando, de lo mucho que le gusta. Tiene 76 años y la forma en que descubrió estos estudios es muy curiosa.

Cuando acabó su vida laboral como “responsable de medioambiente de una fábrica, la depuradora, los residuos...”, iba a misa con su mujer a la iglesia de San Miguel dos Agros, en Santiago. Detrás había un cartel precioso en letras góticas que yo no era capaz de leer, y alguien me dijo que en la universidad había un curso de Historia de la Escritura, por lo que vine a prender. Así empecé”.

Después de tantos años, tiene “tres o cuatro ‘carreras” sénior, explica con sorna, hizo Historia da Escritura, Bioloxía Aplicada e Historia da Arte, ahora cursa Criminioloxía y Comunicación. Y no parece que este vaya a ser su último curso académico, se le ve totalmente integrado y encantado de hacer algo que, además, le sigue enseñando cosas. La decisión fue fácil: “Yo tenía tres alternativas, quedarme con mi mujer viendo en la tele cosas de llorar, bajar al bar que hay cerca de casa a jugar la partida o venir al IV Ciclo. Lo de la tele y el dominó no me gustan y tengo mucha curiosidad”, remata. S.B.