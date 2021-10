Más gasto social y menos impuestos en las históricas cuentas de 11.627 millones

··· Tanto Feijóo como Corgos tuvieron palabras de recuerdo para el fallecido Valeriano Martínez durante sus turnos de palabra. “Estes Orzamentos levan a pegada de Valeriano Martínez. Son as súas contas e as do seu equipo”, indicó el presidente, que destacó la “continuidade” de un proyecto que refleja “fidelidade, rigor e compromiso”. Con su tramitación en fecha se da “unha última homenaxe” a Martínez.

··· Entrarán en el Parlamento este miércoles para iniciar un proceso de enmiendas y comisiones. El objetivo del Gobierno gallego es celebrar un debate para su aprobación a principios de diciembre, para que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2022.