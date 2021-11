Más gente investigada y detenida por furtivismo en Galicia frente a 2020

Estaba claro que la pandemia había reducido el furtivismo en Galicia, pero faltaban los datos (que el 2021 ya está proporcionando) para transformar la hipótesis en realidad. Hasta mediados de noviembre, el número de individuos detenidos o investigados en la CCAA por contribuir a esta lacra asciende a los 87 presuntos furtivos, seis más que en 2020, cuando fueron 81, a falta de mes y medio para dar paso al 2022.

Con las festividades navideñas a la vuelta de la esquina, esta actividad (que perjudica a los ecosistemas marinos y daña a la economía del sector marisquero) está de moda otra vez. Los furtivos se ponen las botas aprovechando la gran demanda que experimentan distintos manjares en estas fechas. Percebes, erizo, bueyes de mar, pulpo... Lo que sea, siempre que vaya al plato y se pague bien.

No obstante, pese a que parezca que se producirá un “boom” furtivista en las próximas semanas, a fin de sacar la mayor tajada a las celebraciones paganas, lo cierto es que las incautaciones, kilogramos decomisados, inspecciones e infracciones ya crecieron durante el primer semestre (en mayor o menor medida).

Según las estadísticas de la Consellería do Mar, remitidas a este periódico, entre los meses de enero y junio, de 2020 a 2021, las incautaciones han aumentado un 15,62%, pasando de 8.105 a 9.371. Lo mismo su- cede en los kilogramos de las especies marítimas confiscadas, que han pasado de 19.288 a 20.535 (un 6,47% más); y en las infracciones detectadas, que pasaron de 1.134 a 1.664 (se incrementaron un 46,74%). Ello es consecuencia, evidentemente, de la mayor actividad de las autoridades, que han pasado de realizar 4.287 a 5.421 inspecciones (un 26,45% más).

Los datos, relativos al servicio de Gardacostas, muestran grandes subidas del número de incautaciones en el área que va de la Costa lucense a Ferrol (106 este 2021 frente a las cuatro de 2020, un 2.550% más) y en la que va de Malpica a Fisterra (1.152 este año en comparación a las 640 del pasado, un 80% más). Asimismo, aumentaron de forma significativa los kilogramos decomisados en las zonas que van de Fisterra a Porto do Son (8.896 kg este 2021 frente a los 1.354 kg del 2020, un 557% más) y en Vigo-A Guarda (2.254 kilos frente a 1.029 kilos, un 119% más).

También según la Consellería do Mar, entre enero y junio de 2021, las especies más requisadas por las autoridades fueron la sardina, la almeja japónica, la centolla y el pulpo, (al igual que aconteció en el mismo periodo del año pasado). Por otro lado, los artefactos que más se confiscaron fueron las nasas, los miños (arte de enmalle) y los cacharros (útiles no autorizados a los que suelen recurrir los furtivos que capturan pulpo). Estos últimos valen menos que las nasas, pero resultan más perjudiciales para el recurso: razón por la cual están totalmente prohibidos.

CASI 800 SUPUESTOS FURTIVOS DESDE 2015. Conforme indica el departamento de Rosa Quintana, desde la entrada en vigor el 1 de junio de 2015 y hasta el 16 de noviembre de 2021, la Policía Autonómica detuvo o investigó a 777 personas por furtivismo. En este sentido, cabe destacar que, de ellos, 81 (el 10,4%) pertenecen al pasado 2020, y otros 87 (el 11,2%) son de enero hasta mediados de este mes. Entre ambas cantidades, a falta de seis semanas de diferencia, hay un aumento del 7,4%.

SOBRE EL INCREMENTO DE ESTA LACRA. “No primeiro semestre de 2021 en relación ao mesmo período de 2020 rexístranse incrementos en todas as cifras”, apuntan desde la Consellería do Mar, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO, en relación al aumento del furtivismo en Galicia. En esta línea, destacan que hay que tener en cuenta que durante el año pasado “a actividade do Servizo de Gardacostas estivo moi condicionada pola alerta sanitaria” del covid, especialmente en el “estado de alarma e o confinamento”.

“Nese período era de aplicación tamén a obriga legal de cumprimento das normas de confinamento”, indican sobre “algo que foi vixiado polos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado para facer fronte á alerta sanitaria xerada polo coronavirus e que disuadiu de forma importante a actividade furtiva”. “Esta situación influíu directamente nos datos do 2020, xa que as circunstancias foron moi diferentes”, añaden.

A ello, prosiguen, se suma que los controles por zonas “ van variando en función das necesidades e da planificación que segue o Servizo de Gardacostas de Galicia de controlar por zonas, épocas e especies de máis relevancia para optimizar a efectividade do seu labor”. Con ello, manifiestan que “as cifras do primeiro semestre deste ano reafirman o bo resultado da estratexia dos gardacostas de adaptar os seus controis ás zonas, épocas e especies de máis relevancia ao longo do ano pois nese contexto de aumento das cifras hai zonas nas que se rexistran importantes incrementos das infraccións, das incautacións ou dos comisos”.

En relación a las especies que se requisan más, dicen que suelen ser “aquelas que acadan valor máis alto no mercado durante determinadas épocas, por exemplo a centola”. Aun así, hay que tener en cuenta otros factores, por ejemplo en casos en los que “nun único control se requisan grandes cantidades dunha especie”, como pasa con la sardina.