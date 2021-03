Más presión popular y nacionalista al Gobierno central con el AVE y la AP-9

Tras unos años fuertemente adormecido, el debate sobre la necesidad del abaratamiento del coste de los peajes en la Autopista del Atlántico y sobre la modernización del AVE gallego, regresó al primer plano con intensidad en esta última legislatura en las Cortes Generales.

Nacionalistas y populares forman ahora un bloque reivindicativo –aunque marcando distancias entre ellos– contra las demoras del Gobierno, que se vio obligado a incorporar a los presupuestos del Estado para el presente año 2021 partidas para iniciativas olvidadas durante los ejercicios pasados por la Administración central.

Este lunes, en la estela de la caravana de decenas de vehículos convocados por el BNG el domingo reclamando en las calles compostelanas la activación ya de la prometida rebaja de tarifas en la AP-9, que retrasará su aplicación hasta el verano, tanto la Xunta, como el PP y la formación frentista volvieron a la carga.

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, aprovechó para reivindicar el papel “serio y riguroso” de la Xunta trasladado al gobierno central, frente al criterio de la “pancarta” del BNG.

Sin olvidarse de seguir presionando, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, subrayó que espera que la rebaja de los peajes en el vial “se concrete” para facilitar “cuanto antes” la reactivación económica de Galicia, dado que su aplicación disminuirá los costes del transporte.

Este tono cordial subió de intensidad desde el PP de Vigo. La diputada y presidenta de la gestora local, Corina Porro, consideró que “es peligroso y grave que se sigan retrasando las grandes infraestructuras, o que se tomen decisiones que perjudiquen a la economía y a las empresas”

Los demandas de los populares olívicos pasan porque se cumpla el compromiso de bonificar los peajes y eliminar la tasa entre Vigo y Redondela, así como conectar el instituto ferial con la autopista.

También pusieron el acento en el AVE a Madrid directo por Cerdedo y en el impulso al Corredor Atlántico, así como en la salida Sur necesaria para apuntalar la competitividad del puerto y para continuar el trazado de la alta velocidad hasta Portugal.

La ofensiva siguió con el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias. El representante provincial lamentó que la “renuncia de la presidenta de Adif”, Isabel Pardo de Vera, a la ejecución de las variantes de Os Peares y Rubián, “condena” a Lugo a “no tener alta velocidad”.

Arias subrayó que si Adif no ejecuta estas variantes, los lucenses “no podrán disfrutar de un servicio ferroviario con tiempos de viaje competitivos”. Además, convocó una reunión con la plataforma Lugo non perdas o tren, después de la presentación de las obras previstas en el corredor ferroviario Lugo-Monforte-Ourense realizada el viernes por la presidenta de Adif, que no habló de esas dos variantes previstas para reducir el tiempo de desplazamiento entre las dos capitales provinciales.

Mientras, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, insistió en que las rebajas de la AP-9 deben “aplicarse cuanto antes” porque están firmadas en el acuerdo de investidura entre su formación y el PSOE en enero de 2020.

La nacionalista consideró que si el Gobierno estatal fija la aplicación de los descuentos en el primer semestre es gracias a la “presión política y social” que está haciendo el BNG tanto en la calle como en las instituciones para que se cumpla el compromiso.

La jefa de filas de los nacionalistas aseguró que los anuncios de Gobierno para rebajar los peajes de la AP-9 con el horizonte de hacer gratuito el viaje de vuelta e incorporar algún descuento adicional para los usuarios que más utilizan la autopista es únicamente el “cumplimiento del acuerdo del BNG” que para hacer presidente a Pedro Sánchez exigió el fin del “abuso” de Audasa con los usuarios de la Autopista del Atlántico.

Una vez que se apliquen las rebajas “los gallegos lo que van a ver es la utilidad de tener una fuerza política libre para defender los intereses del Galicia” que consiguió que se vaya a poner fin a la “estafa” que supone el alto precio de la principal vía de Galicia, manifestó.

La “rebaja histórica”, incidió, es fruto de las negociaciones del Bloque que hizo valer la representación del único diputado con el que cuenta. en el Congreso.