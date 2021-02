Mata a cuchilladas a una joven y hiere al novio tras asaltar su casa

··· El cadáver de una mujer de unos 60 años fue localizado durante la mañana de este viernes flotando en las aguas del lago Castiñeiras, en la zona correspondiente a Marín. Fuentes de 112 informaron de que fueron alertados por una persona y unos ciclistas, que se encontraban en la zona, de que había una cuerpo en el agua. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local, así como el 061 y Bombeiros do Morrazo. Una vez recuperado se pudo comprobar que no portaba ningún tipo de identificación y no fue necesaria la intervención del persona sanitario que se limitaron a certificar su fallecimiento. También, a instancias policiales, revelaron que aparentemente no tenía signos de violencia aunque el cadáver fue trasladado para realizarle la correspondiente autopsia y descartar la improbable participación de terceras personas.