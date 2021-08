Matemáticas de Galicia para cambiar el signo a la industria

¿Puede haber alguien mejor que alguien experto en números para resolver un problema? Si despejamos la incógnita en la ecuación sale que no. Además, no hay nadie mejor para cambiar de negativo a positivo el signo de la evolución de nuestras fábricas. Lo prueba el Instituto Tecnológico de Matemática Industrial (Itmati), participado por las tres universidades gallegas y que, con sede en el Campus Vida de la USC, está integrado por un equipo de 95 personas y cumple una exitosa trayectoria de ocho años transfiriendo conocimiento a la industria, ya un centro de I+D de referencia internacional.

En 2020 obtuvo una facturación superior a 1,27 millones de euros, la mayor en los últimos cinco años, de la cual cerca del 92 % fue captada a través de contratos y proyectos competitivos de transferencia. El porcentaje del presupuesto procedente del sector privado fue de un 65,76%, y el de proyectos competitivos de convocatorias públicas –tanto nacionales como internacionales– del 27,95%. Estas cifras permitieron al centro, según el Itmati, mantener con éxito la hoja de ruta marcada para conseguir sus principales fines: promover la transferencia de tecnología matemática a partir del conocimiento desarrollado en las universidades gallegas y dar respuestas eficaces y ágiles a las demandas de las empresas, de las industrias y de las Administraciones Públicas.

Su directora, Peregrina Quintela, catedrática de Matemática Aplicada de la USC, destaca que “entre 2013 y 2020 Itmati facturó 7,93 millones de euros, con sólo un 8,5 % de financiación pública directa, bien aportada por los miembros del consorcio bien por convenios firmados con administraciones públicas”. Señala que “estos números muestran el gran atractivo que para el entorno empresarial ha supuesto el centro, ya que por cada euro extra aportado de forma directa se han captado 8,5 euros de capital privado y otros 2,4 € en proyectos públicos competitivos con participación industrial”.

Señala también Quintela que en 2020 se publicó en España el Libro Blanco de las Matemáticas, promovido por la Fundación Ramón Areces y la Real Sociedad Matemática Española (RSME). En sus páginas se analiza el perfil de Itmati como uno de los cuatro centros de referencia en España. Se resalta entre sus fortalezas el haber promovido la captación para Galicia del 62 % del total español en contratos de transferencia de conocimiento, y del 54 % en proyectos competitivos con la industria.

A por cien contratos. Desde su constitución, Itmati puso en marcha 91 contratos-proyectos con empresas y entidades. En su vertiente internacional destaca su participación como entidad beneficiaria en varios proyectos europeos en el marco del programa H2020, proyectos en varias convocatorias del gobierno noruego, así como contratos de transferencia con entidades extranjeras. Con una participación en 13 contratos e inciativas internacionales desde su creación, la facturación internacional en 2020 fue el 27,83 % de la total, más de la cuarta parte proyectos europeos H2020.

Todos estos contratos se han centrado en las tres grandes áreas de transferencia en las que trabaja específicamente el centro, destacando en 2020 la de Simulación Numérica, que representó el 53,27 % de la actividad, seguida por la de Optimización con un 27,22 % y la de Estadística y Big Data con un 19,51 %.

Las soluciones aportadas utilizaron la tecnología matemática más avanzada para contribuir a generar valor añadido en múltiples sectores de actividad económica. Esta tecnología permitió al centro resolver problemas de gran interés en prácticamente todos los sectores industriales, en particular los de energía, materiales, automoción, alimentación, medio ambiente, aeronáutica, logística y administración.

Casos de éxito. Itmati supo desarrollar el potencial de la Matemática Industrial como herramienta para optimizar procesos de producción, fabricación, distribución y almacenamiento en empresas de cualquier ámbito. Con ello, ayudó a sus clientes a la reducción de costes y tiempos de desarrollo, a un mejor diseño de sus productos y también a la toma de decisiones.

Destacan en la automoción el desarrollo de una herramienta matemática que calcula el comportamiento termo-electromagnético-metalúrgico de ciertas piezas, lo que permite mejorar su diseño, rendimiento y un importante ahorro en costes y tiempo de producción. En el campo alimentario, se logró optimizar los sistemas de refrigeración de la empresa Cofrico, consiguiendo instalaciones más eficientes, preservando la seguridad de los alimentos.

Peregrina Quintela indica “que los casos de éxito de ITMATI son una referencia a nivel internacional, aportando el 36% de las historias de éxito refrendadas por la European Service Network of Mathematics for Industry and Innovation”, de la que Quintela es vicepresidenta.

Digitalización. El presidente de Itmati, Salvador Naya, vicerrector de Política Científica, Investigación y Transferencia de la Universidad de A Coruña, señala que el instituto “se está convirtiendo en un instrumento clave en la que está siendo la cuarta revolución industrial, puesto que reúne el conocimiento para la aplicación de un conjunto de tecnologías que hacen posible todo el potencial de la automatización requerida para una industria 4.0, y la transformación digital hacia una industria 5.0”. Señala que “la transformación digital hacia una industria 5.0 global deberá apoyarse en el talento matemático; en ese sentido, las herramientas matemáticas de modelización, simulación numérica, modelización estadística (Big Data) y optimización y computación –de las que hace uso el centro– son tecnologías facilitadoras clave a la hora de hablar de industria inteligente y digital. Y, por ello, la Matemática Industrial es la base para que la actividad de las empresas evolucione hacia el concepto de industria 5.0”. Así, asegura que en el proceso de convertir la industria en inteligente y digital, vinculando el mundo físico al virtual, Itmati está llamado a ser un referente para la industria gallega, nacional e internacional.