“Mi principal objetivo es fomentar el desarrollo del talento en Galicia”

Su carrera profesional está enfocada desde sus inicios en el ciclo urbano del agua y la protección del medioambiente, ¿Por qué decidiste centrarte en este sector?

Al terminar la especialidad de Ingeniería ambiental, tenía claro que era un ámbito en el que quería focalizarme. Mi primera oportunidad laboral fue en la ampliación de una desaladora en Cataluña, que tenía como foco reducir los efectos de sequía y el cambio climático. Tras ello, quise aumentar mi conocimiento en este mundo y realicé un doctorado en el ámbito de depuración que me abrió las puertas a seguir trabajando en innovación dentro de Cetaqua.

¿Cuál ha sido su trayectoria en Cetaqua?

He tenido la suerte de trabajar en dos de los centros tecnológicos de Cetaqua (Barcelona y Galicia), lo que me ha permitido tener una visión global de las problemáticas actuales del sector en España. En Cetaqua, he desarrollado diversas funciones, como la dirección de proyectos de innovación en el ámbito del saneamiento de las aguas residuales y la coordinación de propuestas de I+D+i en economía circular.

¿Qué huella te gustaría dejar en esta nueva etapa profesional?

El principal activo de Cetaqua es su capital humano, por lo que mi principal meta es fomentar el desarrollo del talento en Galicia y ofrecer oportunidades profesionales a los jóvenes que quieren investigar e innovar en nuevas soluciones medioambientales contra el cambio climático, otro gran objetivo.

Las personas son claves para alcanzar la excelencia en cualquier organización. Cetaqua Galicia es ya un referente en nuestro ámbito tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. y, en esta nueva etapa queremos convertirnos en un agente relevante a nivel europeo.

En el contexto de cambio climático actual ¿a qué retos se enfrenta el sector del agua y qué puede aportar un centro como Cetaqua Galicia?

Uno de los retos más importantes del sector es desarrollar el potencial existente en el ámbito de su digitalización, por ello desde Cetaqua Galicia, en colaboración con nuestro patrono Viaqua, estamos promoviendo soluciones digitales innovadoras que permitan mejorar la eficiencia del ciclo del agua, y optimizar la gestión de este servicio básico para la sociedad.

Otro de los retos a los que se enfrenta el sector, es garantizar la eficiencia y disponibilidad de recursos a través de la aplicación de estrategias de economía circular. En este sentido, Cetaqua Galicia promueve el desarrollo de soluciones tecnológicas que favorezcan la transformación de las actuales depuradoras en auténticas biofactorías, capaces de generar subproductos de alto valor a partir de las corrientes residuales. Este nuevo concepto ha sido demostrado en la depuradora de Ourense a través de la Unidad Mixta Cigat Biofactoría, promovida por Cetaqua, Viaqua y la Xunta de Galicia.

¿Qué destacarías del modelo de trabajo de Cetaqua Galicia?

Recientemente Cetaqua ha iniciado una nueva e ilusionante etapa como parte clave dentro de un modelo pionero que se materializa en nuestra nueva sede corporativa AquaHub A Vila da Auga. En septiembre hemos inaugurado nuestras nuevas oficinas, compartidas con Viaqua y otras empresas del grupo, que promueven el Smart working con espacios abiertos que fomentan la cooperación y colaboración entre los trabajadores. Esta nueva forma de trabajar permite una mayor integración de Cetaqua con la parte operativa de la empresa, reducir los tiempos de maduración de las tecnologías en desarrollo y por lo tanto, acelerar el proceso de transferencia de los resultados de investigación e innovación logrados en la universidad al sector productivo.

¿Por qué recomendarías trabajar en Cetaqua Galicia?

Cetaqua Galicia es un lugar de generación de conocimiento que apuesta por el desarrollo de talento. Se trata de un entorno ideal para el crecimiento profesional en un sector apasionante como el nuestro. Nuestros dos doctorados industriales en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela son el ejemplo perfecto de como desarrollamos este talento con una clara orientación hacia la investigación aplicada.

¿Cómo contribuye Cetaqua Galicia a la innovación tecnológica en el mundo empresarial gallego?

La innovación es un pilar clave para aumentar la competitividad de las empresas y obtener un valor diferencial. Cetaqua trabaja en línea con las Estrategia gallega de cambio climático y energía 2050 y la Estrategia gallega de economía circular, ofreciendo soluciones a las empresas gallegas para que se alineen con los objetivos estratégicos de Galicia.

Un modelo ideal para alcanzar este objetivo es el de la colaboración público-privada, un modelo en el que destacamos como un referente en la aplicación del conocimiento científico para el desarrollo de soluciones tecnológicas que puedan ser transferidas al tejido productivo.

Por último, nos gustaría conocer, ¿Qué objetivos se marca Cetaqua Galicia en esta nueva etapa?

El objetivo de Cetaqua Galicia es crecer sosteniblemente para posicionarse como un centro referente a nivel europeo en el ámbito de la economía circular y contribuir de este modo a generar más valor a Galicia, fomentando la colaboración y dando respuesta a los retos que afrontamos como territorio y como sociedad.