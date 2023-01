Miguel Ángel Santalices, “muy satisfecho” con la transición en la presidencia de la Xunta

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, se ha mostrado “muy satisfecho” con la transición en la presidencia de la Xunta de Galicia tras abandonar Núñez Feijóo el cargo para presidir el PP a nivel nacional; un proceso que ha calificado de “ejemplar” y con el que Alfonso Rueda se convirtió en el lider del Ejecutivo gallego.

En una entrevista concedida este domingo a Radio Nacional Galicia y recogida por Europa Press, Santalices reconoce que el relevo no era “previsible”, pero insiste en su “ejemplaridad” tanto en el proceso como en la puesta en marcha.

Recuerda también con cariño las cartas que el expresidente Feijóo entregó en el registro oficial de la Cámara gallega, con un párrafo en el que, “resumidamente, destaca que lo más importante es servir a Galicia, independientemente de donde se esté”.

Insiste en que no se produjeron “salidas de tono”, con lo que se dio una imagen y se transmitió a la ciudadanía “una seguridad de que las cosas se pueden hacer de forma pausada y reflexiva, y ejemplar”.

Respecto a Rueda, considera el presidente del Parlamento que ahora ya goza de un nivel de conocimiento “muy elevado” y que fue “muy sincero y claro a la hora de exponerse como es y lo que quiere para Galiciam y ese mensaje caló en la sociedad”.

También se muestra orgulloso Santalices del nivel de debate en el Parlamento, “profundo pero respetuoso”. “No hay salidas de tono, ni insultos. Percibo confrontación de ideas, pero siempre desde el respeto. Aunque haya momentos más tensos, siempre se busca el acuerdo”, ha señalado.

Con todo, comparte las reflexiones de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. “Hemos observado algunas escenas en el Congreso que non propias de lo que es realmente el parlamentarismo, que rayan con el insulto personal y que creo que no deben producirse. La noticia no ha de estar en la crispación, sino en las medidas que se toman. Eso crea más desafección por la política entre la sociedad. Debemos esforzarnos porque haya concordia”, defiende.

Por último, en cuanto a su defensa y recuerdo desde la Cámara gallega de personajes como Carlos Casares, Santalices reconoce que se siente galleguista. “Galicia, en este sentido, es muy dado a olvidar a los grandes hombres de su historia, por eso intento recordar a los que hicieron un esfuerzo sobrehumano para que tengamos lo que tenemos hoy, como el Estatuto de Autonomía”, ha recordado.



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.