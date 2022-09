Tamara arrancó ayer el que será su segundo curso de Educación Social, tras un primer año en el que le tocó vivir un estreno universitario con cierto sabor agridulce en el que “casi todo foi en telemático” y “parecía que non estabas na universidade”. Esta recuerda cómo “establecer relacións era complicado” no solo con los compañeros, sino “tamén co profesorado”, ya que “as clases telemáticas costábanme un montón”. “Este ano afróntoo con moitas máis ganas”, afirma, con la esperanza de que “agora imos saber o que é a vida universitaria de verdade, vernos as caras... “, algo que considera más importante si cabe en titulaciones como la suya.