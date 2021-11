Miles de personas salen a la calle en O Barco por una sanidad “digna y pública”

Las calles de O Barco de Valdeorras (Ourense) se llenaron este domingo de miles de personas –unas 4.000, según estimaciones del comité de empresa– que se manifestaron para exigir una asistencia sanitaria “digna y pública” en el hospital comarcal.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de UGT en este centro, Víctor Pariente, se mostró “muy contento” con la respuesta de vecinos, colectivos y partidos políticos a esta convocatoria de la junta de personal, que estuvo encabezada por una pancarta que rezaba: ‘Sanidade pública e digna para as comarcas do oriente ourensán’.

En este sentido, lamentó que los valdeorranos tengan que estar protestando “con tanta asiduidad en la calle” por un “desmantelamiento” del hospital que viene arrastrado, según explicó, “desde el año 2010”, por lo que “no es una cuestión de la pandemia” de coronavirus.

Fue en ese año cuando se creo la estructura de organización de gestión integrada (EOXI) de Ourense-Verín-Valdeorras, lo que ahora –tras la reforma aprobada en 2017– se corresponde con el área sanitaria. “A partir de ahí (2010), los servicios empiezan a empeorar”, aseguró.

LAS PLANTILLAS “YA NO SE CUBREN” El principal problema, tal y como denuncia Pariente, es que las plantillas que tiene presupuestadas el hospital comarcal “ya no se cubren”. A modo de ejemplo, señaló que ya no hay ni cardiólogos ni urólogos, mientras que si antes había tres traumatólogos, ahora hay “solo uno”.

Así, sobre el reciente anuncio del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, de la incorporación de tres especialistas en Traumatología en este hospital, el sindicalista insiste en que ese no es el “problema”. Además, señala que no serán profesionales “contratados para el hospital”, sino que harán “las guardias”.

Asimismo, critica que el titular de Sanidade acudiese al hospital “tres días antes” de la manifestación, toda vez que las medidas prometidas no anticipan, a su juicio, “una situación muy halagüeña”. “Tomaremos las medidas que consideremos que son más apropiadas”, avisó, para avanzar posibles futuras manifestaciones, ya que “quien tiene la pelota en el tejado es la Consellería”.

BNG EXIGE “SERVICIOS BÁSICOS” El BNG estuvo representado en esta movilización a través de una delegación de diputados autonómicos, entre ellos Noa Presas, Iago Tabarés y María Albert. Esta última, en declaraciones a los medios, exigió a la Xunta que finalice con el “proceso de demolición del distrito sanitario de Valdeorras” y “garantice los servicios básicos que se le requieren a cualquier hospital comarcal digno de tal nombre”. Pidió al Gobierno gallego que escuche a la ciudadanía de Valdeorras, movilizada porque está “harta de promesas en la prensa cuando en su día a día se enfrenta a la dura realidad de la falta de atención sanitaria básica”.

Sobre el anuncio del conselleiro de la incorporación de tres especialistas en Traumatología, también se mostró crítica: “Primero, habrá que ver qué ocurre en realidad con este nuevo anuncio y, segundo, aunque se haga efectivo, no soluciona, ni muchísimo menos, un problema que se concreta en un desmantelamiento estructural de la asistencia sanitaria en la comarca”.

EL SERGAS “RESPETA” LA PROTESTA Por su parte, el gerente del Sergas, José Flores, se pronunció este domingo, en declaraciones a Radio Galega recogidas por Europa Press, sobre la manifestación en la localidad ourensana.

Si bien dijo que “respetan claramente” la concentración, no “entienden” unas movilizaciones que apuntan a que la Xunta “no quiere una sanidad pública, cuando es todo lo contrario”. “Queremos que la sanidad pública gallega sea la mejor de España; estamos orgullosos de ella, como lo están sus profesionales y los pacientes”, aseguró.

Reconoce, sin embargo, el gerente del Sergas que en O Barco de Valdeorras existen “determinadas dificultades para tener el personal que permitiese ofrecer los servicios deseados”, pero remarcó que es “algo que ocurre en toda Galicia”.